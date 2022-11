UBEHAGELIG HISTORIE: – Holdningene på 1930-tallet var en forutsetning for at såpass mange nordmenn som ikke var nazister, deltok i aksjonene mot jøder under krigen, skriver historiker Bjørn Westlie, aktuell med boken «Mørke år. Norge og jødene på 1930-tallet».

Norge sviktet jødene allerede på 1930-tallet

Når vi nå markerer at det 80 år siden at 529 norske jøder ble sendt ut av landet for å ende i Auschwitz, er det all grunn til å se nærmere på hvordan dette kunne skje. I alt ble 773 jøder sendt til dødsleirer fra Norge.

BJØRN WESTLIE, forfatter og historiker

I min nye bok «Mørke år. Norge og jødene på 1930-tallet», dokumenterer jeg hvor sterk og omfattende hetsen mot jøder var også i årene før Norge ble overfalt av Tyskland.

Det må ha bidratt til at det ikke bare var de norske nazistene som bisto den tyske okkupasjonsmakten i deportasjonen av jødene. Også nordmenn som ikke definerte seg som nazister hjalp til da jøder ble arrestert og transportert til Oslo havn.

Politifolk, drosjesjåfører, NSB-ansatte og mange andre bidro til at jødene ble arrestert og sendt ut av landet. Nordmenn var også med på at alt det jødene eide, ble stjålet og solgt.

Hvordan kunne det skje?

I min bok viser jeg at nazistenes retorikk og politikk på 1930-tallet i Tyskland ser ut til å ha vært en antijødisk katalysator med virkningskraft også i Norge. Det paradoksale er at Adolf Hitlers maktovertagelse i 1933 ikke bare var et antijødisk vendepunkt i Tyskland, men også i Norge.

Hitler gjorde jøder til et tema, og også norske journalister, redaktører, politikere, innvandringsmyndigheter og andre begynte å omtale jødene som et såkalt «jødeproblem».

Det ubehagelige og skremmende er at angrepene på jødene i Tyskland ikke ser ut til å ha svekket, men heller påvirket og forsterket de antijødiske holdningene og forestillingene i Norge.

Riktignok bidro det som skjedde i det sentrale Europa ikke bare til likegyldighet eller hets, men også til solidaritet med jødene i Tyskland.

Det er påfallende at jøder nå med ett ble et tema i takt med at volden mot dem eskalerte i Tyskland. Det førte til at mange norske skribenter og andre, som ikke var nazister, nå omtalte jøder på en svært ondskapsfull og nedrig måte.

Det antijødiske fikk større legitimitet i det offentlige rom i takt med hvordan terroren overfor jødene økte i Tyskland.

Jeg kan ikke forstå annet enn at en rekke av landets viktigste aviser som eksempelvis Aftenposten og Nationen, må ha bidratt til å svekke solidariteten med jødene ved den måten avisenes journalister og redaktøren skildret og kommenterte med forståelse Tysklands behandling av jødene.

Det kan derfor hevdes at holdningene på 1930-tallet var en forutsetning for at såpass mange nordmenn som ikke var nazister, deltok i aksjonene mot jøder under krigen.

Dette var også noe journalisten og forfatteren Arne Skouen gjorde seg noen tanker om. Etter krigen spurte han hvorfor ikke flere jøder hadde kommet seg over grensen til Sverige. Han antyder at grunnen var at de nettopp ble sett på først og fremst som jøder, og ikke som nordmenn.

Denne tonen i en krisesituasjon røpet den latente antisemittismen som var alminnelig før krigen, merkbar som fleip. Nå var den virksom i tankeløsheten: det var bare et fåtall som nærte bekymring for jødene i situasjon i tiden før nazistene slo til.

Lærdommen av dette er at når minoriteter i et samfunn blir mobbet muntlig eller skriftlig, så settes dette samfunnet på prøve.

Et samfunns moral kan måles etter hvordan innbyggerne reagerer på slik hets og om hetsen blir slått tilbake.

Mange sa fra og tok avstand på 1930-tallet. Men det er et faktum at det norske samfunn som helhet ikke besto prøven – og at Norge sviktet jødene allerede før det nazistiske Tyskland okkuperte Norge i 1940.