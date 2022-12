Kommentar

Trump i trøbbel

I VALGKAMP: 15. november erklærte Donald Trump på et arrangement i Mar-a-Lago at han stiller som presidentkandidat i 2024.

Florida kalles solskinnsstaten, men over Donald Trumps Mar-a-Lago henger det vedvarende mørke tordenskyer.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ingen før ham har gått inn i en valgkamp tynget av like alvorlige og tidkrevende rettsprosesser. Trump hjemsøkes av skandaler både fra sin presidentperiode, og tiden som fulgte.

Han tapte valget i 2020, men er fortsatt i fornektelse. Like fullt, eller kanskje nettopp derfor, satser Trump på et politisk comeback. Han kan ikke bli husket som en taper, i tillegg en særdeles dårlig taper.

GRANSKINGEN: På det siste møtet i komiteen som gransker stormingen av Kongressen stemte alle medlemmer for å anbefale at det tas ut siktelse mot Donald Trump.

Kongresskomiteen som har gransket stormingen av Kongressen 6. januar i fjor ber Justisdepartementet om å reise straffesak mot den tidligere presidenten. Det mest alvorlige av fire konkrete forhold komiteen mener gir grunnlag for siktelse er påstanden at Trump oppildnet til opprør mot USA. Det gjenstår å se hva Justisdepartementet vil gjøre.

Noe lignende har aldri tidligere skjedd med en ekspresident. Det har heller aldri tidligere skjedd at en president to ganger er blitt stilt for riksrett. Hans egne partifeller frikjente ham. For første gang har også FBI gjennomført razzia mot hjemmet til en tidligere president, på leting etter hemmeligstemplede dokumenter på avveie.

RIVAL: Guvernør Ron DeSantis i Florida har ikke sagt at han stiller som presidentkandidat, men flere målinger viser at han er mer populær enn Donald Trump.

I Georgia pågår etterforskningen av Trumps innblanding i valgresultatet. I New York ble nylig Trump-organisasjonen funnet skyldig på alle 17 tiltalepunkter for skattesvindel og andre forhold.

For Trumps mest trofaste tilhengere har ikke noe av dette betydning. De mener, som Trump, at valget i 2020 ble stjålet fra ham. Og Trump har overbevist dem om at han er utsatt for tidenes største heksejakt. I denne fortellingen er den uovervinnelige og sterke mann blitt et offer for mørke krefter.

SAMLEKORT: Trump solgte 45 000 digitale samlekort i løpet av 24 timer.

Det som antagelig gjør et større inntrykk på Trump enn alle juridiske problemer, er svake meningsmålinger. Nylig publiserte USA Today en måling som viste at republikanere og uavhengige konservative velgere foretrekker Florida-guvernør Ron DeSantis som det republikanske partiets presidentkandidat i 2024.

56 prosent peker på DeSantis, mens 33 prosent ønsker Trump. En måling i Wall Street Journal gir DeSantis 52 prosent mot Trumps 38 prosent.

Det fikk Trump til, store bokstaver, å rase mot kommunister og mislykkede nyhetsmedier i Truth Social. Han viste til en annen meningsmåling som gir ham en klar ledelse.

STORMINGEN: Tåregass ble brukt da Trump-tilhengere støtte sammen med politiet på Capitol Hill 6. januar ifjor.

DeSantis har ikke erklært at han er kandidat om to år. Foreløpig er Trump den eneste påmeldte. Etter kunngjøringen har ikke Trump holdt et eneste folkemøte, men nylig lovet han en stor kunngjøring.

Det viste seg å være lanseringen av digitale samlekort, alle med flatterende og manipulerte fremstillinger av Trump, som superhelt, bokser, racerbilkjører og mye annet.

For en som ikke tilhører sekten virket det hele tragikomisk. Men for Trump var det et innbringende salgstriks. I løpet av et døgn solgte han 45 000 kort. Hvert kort kostet 99 dollar, nesten 1000 kroner.

Vanskeligere enn å selge samlekort blir det å overbevise velgerne om å gi Trump en ny sjanse i 2024. Ingen bør undervurdere hans evner til å reise seg etter nederlag. Men hvis Trump ikke blir innhentet av rettsvesenet innen den tid, kan det hende at republikanske velgere neste gang foretrekker en yngre versjon.