Aps skvis mellom rike og fattige

De aller rikeste og de aller fattigste i Norge har én ting felles: De føler hver på sin side at de ikke blir sett av dagens regjering.

Denne uken samlet Norges næringslivsledere seg til NHOs årskonferanse. Der var mange av dem som gjennom det siste året har protestert kraftig mot regjeringens skattepolitikk. Noen av de aller rikeste var ikke der. De har flyttet til Sveits.

Å bli sett og anerkjent er en dypt menneskelig lengsel, som vi bærer i oss fra barndommen av. Mange av de rike gir uttrykk for at de føler seg uglesett og oversett. Ofte har de gjort mye i sine lokalsamfunn. Bidratt til idrettshaller og kulturhus. Støttet fotball og kor.

Alltid sutret

Når folk som LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier “Nå skal vi ta de rike”, slik hun gjorde i fjor sommer, opplever mange dette som fravær av både respekt og forståelse. Eller når sentrale Ap-politikere har snakket om velferdsprofitører og laksebaroner. Ord som tidligere har vært forbeholdt Rødt og andre langt ute på venstresiden.

De rike har alltid sutret unødig mye over skatten. Men de fleste er blitt boende i Norge likevel. Det er ikke sikkert at en eneste av dem som har flyttet til Sveits, hadde latt være dersom flere fra regjeringen og LO hadde rost dem mer for innsatsen. Men kanskje?

Det er i hvert fall ikke tvil om at mange av dem som har eid og drevet bedrifter rundt om i landet, gjennom de siste årene har opplevd å bli omtalt anderledes enn før fra sentrale og ansvarlige samfunnsaktører.

Matkø og julehandel

Frem mot jul handlet mye av debatten i Norge om de fattigste. Om lange matkøer og folk som strevde med høye strømregninger og økende matpriser. Mange snakket om det skammelige i at mennesker i vårt land ikke hadde råd til å dekke helt grunnleggende behov. Som mat, varme og husly.

Svært mange av dem som sto i matkøer før jul var ukrainske flyktninger. Noen anslo så mange som fire av fem. Det gjør ikke situasjonen bedre for dem det gjelder. Men det kan bety at hovedproblemet er at mennesker på flukt fra krigen i Ukraina ikke får den hjelpen de trenger når de kommer til Norge. Ikke nødvendigvis at det er blitt veldig mange flere fattige nordmenn.

Alt er blitt dyrere denne vinteren. Folk flest har blitt mer bevisst, og kniper der de kan. Flere handler lavprisprodukter og går i tilbudshylla i butikken. Men statistikk fra SSB og andre viser at vi fortsatt bruker mye penger. Julehandelen var omtrent som før pandemien.

Et bedre system enn de fleste

Velstandsøkningen gjennom de siste årene har vært kraftig. Dagens nordmenn har jevnt over hatt bedre råd enn foreldrene deres hadde da de var på samme alder. Det betyr også at det store flertallet klarer å håndtere både høye strømregninger og økte renter.

Selv om flere sliter med økonomien nå, er det fortsatt langt færre fattige i Norge enn i de aller fleste andre land vi kan sammenligne oss med. Og vi har et bedre velferdssystem enn de fleste, som skal fange opp dem som trenger det.

Når mennesker ikke får den hjelpen de har rett til, skyldes det som regel at noen har gjort en feil. Eller at systemet som skal hjelpe, er overbelastet. For de aller fleste får det de skal ha.

De som jobber i NAV, står ofte overfor vanskelige balanseganger.

Samtidig må det være regler og systemer når fellesskapet skal dele ut penger. Det er en krevende balansegang, mellom å hjelpe sårbare mennesker i nød, og samtidig sørge for at pengene kommer dit de skal. Hele vårt velferdssystem er avhengig av tillit. Det betyr også at folk flest må ha tillit til at de som sitter med ansvaret, har kontroll. Slik at de som trenger det, får det de trenger. Ikke mer. Og ikke mindre.

Arbeidslinja

Den norske velferdsstaten er raus. Men det er noen dilemmaer knyttet til den. For den skal både sørge for at de som av ulike årsaker ikke er i stand til å jobbe, skal ha en inntekt de kan leve av. Og at alle som har noe å bidra med i yrkeslivet, skal oppmuntres til det. På alle måter - også med penger.

Vi vet at arbeid er veien ut av fattigdom. Da må ikke terskelen bli for høy. Den første jobben etter lang tid utenfor arbeidslivet er ofte dårlig betalt. Men de aller fleste øker lønna etter hvert. Da kan det ikke være slik at den som ønsker seg ut i jobb, ser at det ikke lønner seg økonomisk. I første omgang.

For det må lønne seg å jobbe. Det er dette som ligger i det som kalles arbeidslinja. Et ord deler av venstresiden i Norge ikke lenger forstår, men heller uttaler med forakt. Som noe menneskefiendtlig og slemt, ment for å ydmyke dem som ikke er i stand til å jobbe.

Det må lønne seg å jobbe.

Slik er det selvsagt ikke. Arbeidslinja er det som kan berge velferdssamfunnet vårt. Perspektivmeldingen fremskriver hvordan norsk økonomi utvikler seg i årene som kommer. Meldingen sier at dersom vi skal bevare velferdssamfunnet i fremtiden, må vi enten jobbe mer, eller betale mer skatt. Eller kutte kraftig i goder og tjenester. At flere av oss jobber mer, er det mest forlokkende alternativet, både for den enkelte og for samfunnet.

Norge har en svært høy andel trygdede, sammenlignet med andre land. Enkelte steder, som i Agder, er nær en av sju i arbeidsfør alder uføretrygdet. Antall unge uføre har økt dramatisk gjennom de siste par tiårene. Samtidig får vi stadig flere alderspensjonister. Eldrebølgen kommer for alvor først med meg og mine jevnaldrende.

Pensjonistenes sikkerhet

Også dagens pensjonister har fått del i den store velstandsøkningen. Minstepensjonister, særlig de som lever alene, har det ofte tøft. Det er de som trenger ekstra oppmerksomhet. De fleste andre eldre har god råd. Mange av dem har nedbetalte lån. Det store flertallet har penger i banken. For dem betyr høyere renter dermed mer penger inn på konto, ikke økte utgifter.

Også pensjonistene merker selvsagt økte priser. Men i motsetning til mange andre, som har utsatte jobber, har pensjonister sikker inntekt, selv i usikre tider. Jeg tror de fleste pensjonister er både fornøyde og takknemlige, tross elendighetsbeskrivelser fra dem som kjemper pensjonistenes sak.

Skal vi klare å føre en skikkelig debatt om forskjellene mellom dem som har mye og de som har lite, må vi snakke om virkeligheten slik den er. Uten å stemple folk. Og uten å overdrive.