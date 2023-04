Kommentar

Den fine, tapre «litjbyn»

«KONGENSGATA»: Påskeaften ble Steinkjers rolige hovedgate dagen etter den tragiske påkjørselen som førte til at en ung Steinkjer-mann mistet livet.

Når slike dramatiske og tragiske hendelser finner sted, samles en hel by, en hel kommune. Også vi utflyttede føler sterk tilhørighet til byen og folket.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Da nyheten om at en lokal mann hadde kjørt en kassebil inn i en folkemengde i Kongens gate på Steinkjer, og tatt livet av en ung mann, gikk det hardt inn på alle med tilknytning til byen.

Sånn er det særlig med små steder, kanskje. For alle kjenner på en måte til hverandre, om ikke direkte, så via slekter, kolleger, naboer og gamle skolenettverk.

Det angår oss alle.

Fellesskapene agerer raskt, ikke minst på sosiale medier. Ryktene går, men stort sett på en rolig, respektfull måte. Navnene på de impliserte sirkulerer etter kort tid, og som en form for positivt bygdesnakk bidrar alle til å skape tilhørighet, som om det er snakk om en slags stamme, et «oss».

Steinkjer er en liten by. «Litjbyn», sagt på dialekt. Og Kongens gate, eller «kongensgata», som vi sier, er byens paradegate, både på nord- og sørsiden av den fine elven. Der mange av oss har trasket, festet og skrålet på lørdagskveldene. Kanskje drukket litt for mye og sagt mye tøys og «toill», og kanskje gjort noen enda dummere ting.

Selv flyttet jeg fra byen for nesten 30 år siden, etter endt videregående skole. Mange gjorde det, og mange gjør det. Noen flytter tilbake etter noen år i «utlendighet», mens andre, som jeg, finner seg vel til rette andre steder, og vender «hjem» stort sett bare ved spesielle anledninger.

TENTE LYS: Lokalbefolkningen minnes den omkomne etter den meningsløse påkjørselen natt til søndag.

Mange av oss, utflytterne, har ambivalente følelser til oppvekstbyene og -stedene våre. Noen snakker om dem som noe de «kom fra» istedenfor å si «kommer fra», med en tydelig brodd mot noe de kanskje oppfattet som trangt og livsbegrensende.

Noen utflyttere er preget av nostalgi, og romantiserer «hjembyen» og den trygge, fine oppveksten; de tette nettverkene og den trygge, oversiktlige sosiale geografien.

Mens andre igjen, og jeg er nok i den gruppen, kjenner på begge disse posisjonene – men mest av alt på en slags forsoning med det som var, og ikke lenger er.

Det å beholde dialekten, for eksempel, er ikke et «program» eller en identitetserklæring, men en naturlighet. Dialekten er hjertets språk, for å sitere noe en ekte landflyktning så presist har skrevet her i VG.

Det er slik vi lærte å snakke, og det er på dette målet vi tenker og drømmer. Å avlære seg dette er umulig, og dessuten meningsløst.

Når jeg besøker Steinkjer kjenner jeg derfor alltid på en slags bittersøt melankoli. Jeg er oppriktig glad i byen, kjenner den, og har lange, innfløkte røtter i den; overalt har de spredd seg. Slekten er fra Steinkjer, på begge, for ikke å si nær sagt alle sider.

Samtidig blir den litt fjernere for meg for hvert år som går. Jeg behersker kulturen fortsatt, og klarer å lese det som foregår. Minnene er der alltid, og med årene trer noen av dem sterkere frem, mens andre oppløser seg som skydotter på en varm sommerhimmel.

Noen av minnene er blant de fineste jeg har, andre holdes fortsatt mer på avstand.

Men når tragedien skjer, som på årets påskeaften, er alle vi som flyttet atter tilbake der, denne gangen i tankene. Og jeg føler på en dyp tilhørighet, som om det er den utvidede ætten, eller hva man skal kalle det, som er rammet.

For frem stiger et «vi» som stadig sjeldnere lar seg fremmane, iallfall ikke uten en viss ironi eller distanse.

Og jeg tenker på alle de fine, gøye, elleville kveldene ute på «byn», i Kongens gate. På utesteder som den gangen het Bankkroa, Casanova eller «Hjørnet», og at det grusomme som skjedde kunne ha rammet hvem som helst og når som helst, helt tilfeldig, helt uten forvarsel.

For man kan aldri sikre seg mot slikt i et åpent samfunn.

Da mediene publiserte bildet av flere titall Steinkjer-innbyggere, «steinkjerbygg», som samlet seg på åstedet kvelden etter for å tenne lys og minnes den drepte, kjente jeg på en dyp tristhet og medfølelse med de rammede – men også på en varme og en stolthet for «litjbyn» vår, for alle de fine folkene, og for fellesskapet.

En fin og tapper by som mange av oss utflyttere fortsatt kaller «hjem», selv om det kanskje lyder litt rarere for hver gang.