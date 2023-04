VIKTIG KONFLIKT: – VG og Dagbladet ble raskt preget av det typiske forbrukerjournalistiske perspektivet: «Hvordan rammer streiken deg?» Men hvorfor er ikke overskriften «Hvordan gagner streiken deg?», spør kronikkforfatteren. I bildet: Streikeleder og hovmester Freddy Paz og servitør Anita Kongshavn ved Palmen restaurant.

Slik gagner streiken deg!

Folk flest bør heie på streiken. Det er nemlig de som tjener på den.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

TRYGVE SVENSSON, leder i Tankesmien Agenda

Storstreiken er i gang. Og man merker at det er alvor. Lederne i LO snakker med seriøse stemmer og NHO-sjefen drar på seg en alvorlig mine. Debatten og nyhetsdekningen blir fort preget av stammespråk og tekniske begreper, som «overheng», «glidning» og «sentrale og lokale oppgjør».

I Norge har vi det pussige vidunderlige ordet «konfliktpartnerskap». Det kan høres ut som en selvmotsigelse Hvordan kan man være partnere i en konflikt?

Likevel er det kjernen i den norske modellen. En modell som gir vanlige lønnstagere bedre liv enn de fleste andre systemer.

La oss prøve å forstå hvorfor dette skjer, i litt vanlige ord og perspektiver, og ikke minst hvilken maktkamp som egentlig ligger til grunn for dette.

Allerede få minutter etter at streiken var et faktum var dragkampen om sannheten i gang. Prosenttall ble lekket i pressen søndag kveld. Mandag formiddag hadde Aftenposten tilgang til selve dokumentet fra forhandlingene.

Alle har interesse av å få ut sitt perspektiv på streiken. Arbeidsgiversiden har strukket seg langt for å sette tonen.

Mandag morgen var fronten på både VG og Dagbladet preget av det typiske forbrukerjournalistiske perspektivet: «Hvordan rammer streiken deg?»

Man kan spørre seg selv hvorfor er ikke overskriften : «Hvordan gagner streiken deg?» For det er dette det til syvende og sist handler om.

I Norge har vi et system hvor arbeidstagere er organisert i store og mektige organisasjoner. Det er derfor det er et stort alvor når LO, med sine en million medlemmer går til streik. Det virker.

STREIKESJEF: Fellesforbundets mektige leder Jørn Eggum.

Bare hør med folk i England eller Frankrike. Også der streikes det, og gjerne hyppig. Det brennes bildekk og lages mye bråk. Men effekten er ofte liten, og møtes med et skuldertrekk av eliten.

For streik er ikke like alvorlig og virkningsfullt i disse landene, rett og slett fordi arbeidstagere har mye mindre makt her. I Norge samler LO-ledelsen til pressekonferanse på Folkets Hus, og journalistene strømmer til, for de vet at dette er alvor.

Det er ingen underdrivelse å si at det er historiske dimensjoner over denne streiken. Streik i et mellomoppgjør har ikke skjedd siden krigen i Norge.

Det er også den første LO-streiken på 23 år. Det er med andre ord svært uvanlig, og det sier noe om alvoret i situasjonen.

Både journalister, meningsytrere, og ikke minst, de som både blir rammet av streik og tatt ut i streik kan ha godt av å huske på følgende i dagene som kommer:

Norsk fagbevegelse streiker ikke med mindre det er svært gode grunner for det. Det viser historien tydelig.

Vi har bak oss år med pandemi som har vært svært tøffe for vanlige folk, og hvor lønnsoppgjørene har vært dårlig.

Samtidig har vi kommet i en situasjon hvor lederlønningene i Norge er totalt ute av kontroll. Mens de fleste fikk mindre å rutte med i fjor var det lønnsfest blant direktørene. Mens mat strøm og alt mulig annet ble dyrere har det i noen bransjer vært lønnsvekst opp mot hele 21.3 prosent.

Hvis man er ansvarlig leder i fagbevegelsen og har medlemmer som samtlige har fått det som kalles reallønnsnedgang, altså at du helt konkret har fått mindre penger enn før, er det alene grunn til å markere sterkt.

Men det er ikke grunn nok alene. Fagbevegelsen organiserer alle slags folk, fra bussjåfører til bartendere, fra byråkrater til barnehageansatte. Vi kunne nok funnet et yrke for hver bokstav i alfabetet.

Det viktigste er at de aller fleste har fått mindre å rutte med, samtidig som mange bedrifter går godt, og har råd til å gi bedre lønn, slik at vi beholder det som er den viktigste verdien i dette samfunnet: små forskjeller.

LETT Å GLEMME: – «Velferdsstaten er ikke en gave, men et krigsbytte» som salige Per Fugelli (bildet) pleide å si. Det glemmer vi fort, i det normalt ganske konfliktfrie og samarbeidsorienterte norske arbeidslivet, skriver Trygve Svensson.

Det var pussig å følge nyhetsdekningen mandag morgen, hvor journalistene gjorde den klassiske fem-på-gaten øvelsen: hvordan blir dette vanskelig for deg? Hvordan blir det hvis det går tomt for Pepsi Max eller fergen ikke går?

De aller fleste jeg så intervjuet sa «ja, det er kanskje dumt, men nå er det viktig å stå på kravene» Det er et sterkt sug blant vanlige arbeidstagere i Norge om å få sin rettferdige del av kaken.

Vi får håpe at partene i arbeidslivet finner en løsning kjapt. Men underveis i det som kommer til å prege hverdagen vår på små og store måter i dagene som kommer så bør vi huske på det grunnleggende her.

Verdighet kommer ikke gratis. Den kommer som resultat av at folk organiserer seg og kjemper for interessene sine. «Velferdsstaten er ikke en gave, men et krigsbytte» som salige Per Fugelli pleide å si.

Det glemmer vi fort, i det normalt ganske konfliktfrie og samarbeidsorienterte norske arbeidslivet.

Så får vi håpe at streiken virker fort, og ting kan gå tilbake til det normale kjapt. Hvis det er noen som har lyst på iskrem på 17. mai så er det garantert mange av de som nå er ute i streik.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post