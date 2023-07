Vær så snill, smør deg i sommer!

Jeg visste at overdreven soling var kreftfremkallende. Men jeg tenkte: Det skjer ikke med meg.

MARTE ØSTRING LEDANG, masterstudent.



Sommeren er her. Med lange, lyse netter, varme svaberg, saltvann i håret og ikke minst: Solkysset sommerhud. Med vekt på det siste.

Solens varme stråler kan være forførende, og som ung er det lett å tilbringe timevis i solen og dyrke solbrun hud - uten å tenke på konsekvensene.

Tanken på langsiktige helseproblemer kan virke fjernt, men sannheten er at de valgene du tar i dag, spesielt når det gjelder solbeskyttelse, vil påvirke din hudhelse i framtiden.

Tro meg: Jeg vet hva jeg snakker om.

For et år siden fikk jeg beskjed fra fastlegen min om at føflekken jeg fjernet fra kneet var kreft, av typen malignt melanom malignt melanomFøflekkreft..

Dette er en farlig og aggressiv type hudkreft som øker kraftig her i landet.

Om du enda ikke har fått det med deg er Norge faktisk i toppen både når det gjelder forekomst og dødelighet i forbindelse med denne krefttypen.

Ifølge kreftforeningen har opp mot 90 prosent av hudkreft sammenheng med UV-stråler som kommer fra sol, man kan derfor minske risikoen selv, gjennom solvett og solvaner.

Det slår meg at folk flest har god kunnskap og forståelse rund hva som forebygger solforbrenning og kreft, likevel opplever jeg at det eksisterer et sprik mellom kunnskap og tiltak.

Jeg tror nok at årsakene til dette er sammensatt.

I mitt tilfelle var naivitet en stor faktor. En tankegang jeg tror mange har: «Dette er ikke noe som rammer meg».

Kreftregistret viser at det først og fremst er godt voksne mennesker som rammes av hudkreft, noe som kanskje kan tolkes betryggende, og gjør det enklere å distansere seg fra det for unge voksne.

Sannheten er at selv om hudkreft oftest rammer mennesker i høyere alderssikter, så er det mye og overdreven soleksponering i ung alder som gjør størst skade.

Dette er derfor noe som krever oppmerksomhet av alle, uansett alder.

I fjor sommer fikk Marte Østring Ledang beskjed om at hun hadde fått hudkreft av typen malignt melanom.

Jeg opplever sommeren som en tid hvor man gir kroppen mye mer oppmerksomhet, på godt og vondt. Mitt råd er derfor å bli kjent med huden din i sommer, se etter eventuelle endringer og ta hensyn til din hudtype i sola.

I mitt tilfelle ble kreften oppdaget tidlig, men dette er ingen selvfølge. Min erfaring er at det er tøft for både hodet og fantasien å havne i kreftkategorien.

Konsekvensene er store selv med et godt utfall. Med tanke på at denne krefttypen i stor grad kan forbygges med enkle tiltak oppfordrer jeg med dette alle til å nyte sola med en god dose solvett og et tykt lag solfaktor. Lykke til og god sommer!