En skatt på arv er overmoden

PÅ TOPP I FORMUE: Svært mange av Norges rikeste er arvinger. Så også laksearving Gustav Magnar Witzøe.

Skatten er høy på inntekt, og null på arv. Nå venter trolig enorme formuesoverføringer. Det er på tide Norge får en skatt på arv igjen.

I Norge liker vi å tro at vi fødes med nær ubegrensede muligheter. At vi alle kan lykkes, om vi tar i bruk de evnene vi har. Om vi bare bretter opp ermene og står på.

Men også i Norge er noen likere enn andre. Inntekt og utdanning er blant det som skiller oss. Vi velger heller ikke selv våre foreldre. Noen arver mye. Andre lite eller ingenting.

Faktisk er få av Norges 300 største skattbare formuer skapt helt selv. Av de rikeste startet kun én av tre på bar bakke. På toppen av listen dominerer arvingene desto mer. Det viser en gjennomgang DN har gjort.

Og nå står tidenes generasjonsskifte for døren. Beregninger avisen har gjort, tilsier at de rikeste vil sende nesten 600 milliarder kroner videre i løpet av de neste ti til femten årene. Antagelig er det reelle beløpet langt høyere.

Disse gamle pengene vil flyte udelt videre til avkommet. Et flertall av europeiske land har ulike varianter av skatt på arv. Men siden 2014 har Norge stått uten. En kan nesten kalle det en statlig dåpsgave.

Å tjene penger på eget arbeid, er derimot ganske så dyrt. Jo bedre vi tjener, jo mer må vi betale i skatt. Samtidig er det finansformuer som virkelig skiller de aller rikeste fra resten. En skatt på kapitaloverføringer mellom generasjoner er derfor overmoden.

En gjeninnført arveavgift vil dempe ulikhetene. Den vil virke omfordelende. Som skatteutvalget nylig påpekte, skader dessuten andre skatter mer. Skatt på arv struper ikke arbeidsinnsatsen slik inntektsskatter gjør det. Trolig vil den heller ikke stoppe investeringer like mye som formuesskatten kan gjøre det.

Kanskje vil en arveavgift sågar bidra til at en milliardærarving bretter opp ermene desto mer?

Så ligger djevelen i detaljene. En ny og forbedret arveavgift bør være vanskelig å omgå. Selv for de med lommer til skarpskodde advokater. Og arveavgiften bør ramme milliardærenes formuer mer enn vanlige folks hytter. Her kan et raust nok minstefradrag bli et viktig verktøy.

Det er samtidig ingen menneskerett å slippe arveavgift på en villa i byenes finere strøk. En arveavgift må monne. Da frigjøres større penger i budsjettene. Som for eksempel kan gi oss lavere skatt på egen arbeidsinnsats. Da vokser også den samlede økonomiske kaken.

En arveavgift vil være rettferdig utjevnende. Da kan alle starte livet litt nærmere samme startstrek. Og så jobbe seg opp.

