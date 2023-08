Kommentar

Ro dere ned, fotballforeldre!

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

IVRIGE FORELDRE: Fotballen handler ikke lenger om barna. Men om han, skriver Selma Moren, om de såkalte «fotballfedrene».

Tiåringer må få lov til å spille kamp, uten foreldre som oppfører seg som om livet står på spill.

Det er noen dager siden: Trikken er full, Norway Cup Norway CupNorway Cup er verdens største fotballturnering for barn og unge mellom 10 og 19 år. har entret Oslo. Foran meg sitter det to menn og snakker ivrig.

Det slår meg fort at de er av typen foreldre jeg er litt skeptisk til: De snakker lenge og intenst om sønnene sitt fotballlag, og hvem som er gode nok og ikke.

«Leander har et enormt potensiale, men jeg merker at han må jobbe mer. Så du Sander på banen i dag, eller? Helt ute (..)»

For selv om mange frivillig innen idretten, er drevet raushet og frivillighet - finnes det dem som tar det litt langt.

De kommer i flere variasjoner og kjønn (de finnes absolutt også i kvinnelige utgaver), men la meg gi deg stereotypen:

Mann midt i livet. Veldig engasjert på sitt barns vegne, typisk sønn.

Er det et snev av fotballtalent hos barnet, et sånt han selv hadde «back in the days», om han bare ikke hadde fått den kneskaden - ja, da skal det skrikes og dikteres.

At det er et lag med barn, glemmer han fort. Han kan kjefte på nesten alle med høy stemme: Treneren, sønnen sin, andre tiåringer, eller den nervøse, ferske dommeren på 15-16 år.

Du finner også de som er mer subtile, men like sårende: Han jubler høyt og roper «strålende gutter!» når laget til sønnen gjør et bra angrep. Men ved et hvert mislykket forsøk, står han med armene i kors, stille som en østers.

Fotballen handler ikke lenger om barna. Men om ham.

Altså: Det er sikkert ikke vondt ment alltid. Men det er heller ikke så bra.

Noen ganger går engasjementet over i det uakseptable, med påstander i årets Norway Cup om rasistiske utsagn ropt fra voksne mennesker på sidelinjen.

Om det har skjedd, er det ikke til å tro.

Det er ingenting galt i å heie på barna sine, eller tilrettelegge for at de skal lykkes med tingene de har lyst til.

For, så klart: Hvis barn og unge er motivert og har lyst til å bli god til noe, enten det er klarinett eller fotball, er det nødvendig å fortelle hva slags innsats det kreves av dem for å bli skikkelig god, og hjelpe dem på veien.

Men ett sted går faktisk grensa. Hvis foreldres egen følelse av utilstrekkelighet eller knuste drømmer er det som driver, da kan det bli stygt.

Når barn og unge opplever økt stress og press, fra foreldre eller andre, kan de bli over-opptatte av å gjøre ting perfekt. Mye negativt stress er også knyttet til depressive symptomer.

Det er ingen hemmelighet at barn og unge er i en alder hvor de er følsomme for press. Og det var nettopp forventninger, press og stress som ble trukket fram i Ungdata-undersøkelsen (2018).

Å tone ned forventningene til barn og unge, handler også om et viktig grunnprinsipp: Det er like viktig å føle mestring og gjøre noe man liker, som å være best.

Det håper jeg flere sier til seg selv, og til barna sine.

La ikke dette være til forkleinelse for alle foreldre som har sovet på luftmadrass i bråkete gymsaler denne helgen, for å stille opp for barnet sitt. Det kan være mye glede i en jublende, høylytt pappa eller mamma på sidelinjen. Det er et utrykk for kjærlighet og omsorg.

Men hvis du kjenner at du tar helt av som tilskuer på treningskamp, kan det jo hende du rett og slett må skjerpe deg litt, og bli minnet på at det er snakk om barn.

