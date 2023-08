Leder

Rentetoppen rykker nærmere

Vi kan stå i et vendepunkt i kampen mot brennhet prisvekst. Fortsetter inflasjonen å dempe seg, må Norges Bank også roe ned på rentehevingene.

Nye norske inflasjonstall er sjeldent godt nytt. Prisgaloppen dempet seg ifølge SSB til 5,4 prosent i juli, sammenlignet med året før. Det var en større nedgang enn de fleste prognosemakere ventet.

Samtidig faller også tallet Norges Bank er mest opptatt av. Den såkalte kjerneinflasjonen, der strøm og avgifter er skrellet vekk, landet på 6,4 prosent.

Fortsatt er selvsagt prisveksten altfor høy. Vi kan ikke forbli på dette nivået. Inflasjonen ligger stadig skyhøyt over sentralbankens mål.

Veien videre ned kan stadig bli ganske hard. Også fordi vi har noen særnorske utfordringer. Blant annet er matprisene sjeldent uforutsigbare. Og en svak krone stadig gi oss ubehagelig dyre importerte høstvarer.

Kampen mot prisgaloppen føres først og fremst gjennom stadige rentehevinger. Og vi kan altså ikke ennå slå fast at den jobben er over. Inflasjon har dessuten historisk vist seg notorisk vanskelig å forutse.

Men det er sannsynlig at Norge alt har passert inflasjonstoppen. Omslaget nå er kraftig nok til at det får konsekvenser. Med dette mulige vendepunktet, kan Norges Bank roe litt ned.

Trolig får vi en ny heving av styringsrenten neste torsdag. Men faren for en ny dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng i august kan så godt som avlyses.

Sannsynligvis får vi likevel minst en ytterligere renteheving i høst. I alle fall om vi skal tro sentralbankens annonserte renteplaner før fellesferien.

Men det er svært viktig at Norges Bank finner den riktige balansen fremover. Kombinasjonen av dyrtid og stadige rentehevinger har alt gjort dype innhugg i nettbankene.

Rentehevingene har også blant annet bidratt til at boligbyggingen nesten har stoppet opp, selv i pressområder i byene.

Demper inflasjonen seg markant videre de neste månedene, bør sentralbanken dra foten mer vekk fra rentehevingsgassen. Den kan ikke enøyd se seg blind på det langsiktige inflasjonsmålet på 2 prosent. Det kan ta år før vi er tilbake på et slikt nivå.

For mange nye rentehevinger fremover, kan i verste fall bidra til mer ustabilitet. Fra for lave renter under pandemien, til for høye renter under dyrtiden. Som kan utløse enda en serie med kraftige renteendringer. I neste omgang nedover.

En sentralbankstyrt ferd fra grøft til grøft tjener ikke norsk økonomi.

