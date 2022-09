Kommentar

Helt useriøst, Listhaug

LANGET UT: Sylvi Listhaug sa i Stortinget mandag at politikerne er handlingslammet og driver med politisk spill.

Sylvi Listhaug fronter Stortingets dårligste kraftpolitikk.

Stortinget bestemte seg i sommer for å avbryte sin egen ferie og hasteinnkalle seg selv for å ordne opp i strømkrisen.

Slik kunne de tenne sin egen glorie. Og mandag fikk opposisjonspolitikerne litt oppmerksomhet.

Lengst gikk Sylvi Listhaug. Som i Stortinget sa at krigen i Ukraina brukes som en unnskyldning for de høye strømprisene.

Hun kritiserte de andre politikerne for både politisk spill og handlingslammelse. Og kalte strømstøtten lommerusk.

Og hva som er lommerusk er vel relativt. Tidligere i år ga Listhaug opp elbilen sin og kjøpte en Chevrolet Camaro ZL1. Den har hun stilt opp med og sagt bensinprisene er et ran. Altså med en bil som ifølge Motor bruker 1,77 liter på mila.

Og det må selvsagt være helt opp til henne. Men ville du tatt energiråd herfra?

Frps energipolitikk er blitt like sløsete og elendig. Den er til og med verre enn Rødts.

OGSÅ KRITISK: Rødts Bjørnar Moxnes vil legge om hele kraftpolitikken. I en video på You Tube sier han at Ap og H lyver om kraftkrisen.

For Sylvi Listhaug mener at både hytteeiere, vanlige folk og næringsliv skal betale maks 50 øre/kWh. Resten skal staten dekke.

Også internt i Frp skjønner sentrale medlemmer hvor uansvarlig dette er. Men utad sier de ingenting.

For problemet nå er at vi har for lite strøm og skrantne magasiner. Da må vi spare. Ellers blir det rasjonering og black out.

Sylvi Listhaug står for en politikk som vil gi sammenbrudd i kraftsystemet.

Det Rødt har, i tillegg til makspris på 35 øre/kWh, er i det minste et forslag om tak på forbruket i andre enden.

Med Listhaugs opplegg derimot, vil alt fra datasenter, norske vintertomater og aluminium være superlønnsomt å fyre opp i Norge. Vi får ganske sikkert utenlandske etableringer med slike priser. For eksempel av bit coin-mining.

Da vi sto i en alvorlig kraftkrise for 20 år siden, kjørte politikerne digre sparekampanjer rettet mot forbrukerne.

Nå derimot, mener alt fra Frp til idrett og huseiere at staten skal betale alt over 50 øre. Og at det er så dyrt at vi ikke kommer til å øke forbruket.

Det er tull.

Problemet i 2002 var tørt vær og skrantne vannmagasin. På etterjulsvinteren 2003 kom strømprisene godt over en krone i snitt.

Det var fare for rasjonering. Kraftkrevende industri stengte mye av produksjonen. Heldigvis kom mildværet til slutt.

Sjokket satt i. Og etterpå ble det evaluering.

Det alle var enige om da, var at forsyningssikkerheten måtte bedres.

Blant dem som gjorde seg bemerket i opposisjonen, var Frps daværende leder Carl I. Hagen. Sammen med partikolleger fremmet han krav i Stortinget om å bygge flere forbindelser til utlandet.

Og den våren startet Statnett planleggingen av en ny utenlandskabel til Storbritannia.

Den skulle gå fra Kvilldal i Norge. De kalte den North Sea Interconnector. Regjeringen avslo søknaden. De mente kabelen ikke var lønnsom.

Kabelen fra Kvilldal åpnet 1. oktober i fjor, 20 år etter.

Siden har alle kranglet om hvorfor kraften er så dyr. Mange har med en viss rett pekt på denne kabelen.

For den har sin del av skylden.

Men krigen i Ukraina, og gasskrigen Putin satte i gang i august 2021, er en mye viktigere grunn.

Uansett hvor lei Sylvi Listhaug er av den forklaringen.