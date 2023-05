KONSTRUERT MOTSETNING? – Det er ikke noe motsetningsforhold mellom arbeidslinjen, og et politisk mål om å sikre folk gode nok trygdeytelser, skriver Aps Tuva Moflag.

Arbeid, velferd og verdighet

Den sosialdemokratiske arbeidslinjen har alltid handlet om å se arbeid, velferd og verdighet i sammenheng. Det betyr at både politiske satsinger og universelle velferdsordninger skal støtte oppunder målet om arbeid til alle. Det er prinsipper som står seg også i årene som ligger foran oss.

TUVA MOFLAG, stortingsrepresentant (Ap)

Det er mange fordeler ved å være i jobb. Det er bedre for helsen og det er bedre for økonomien. Og folk flest vil jobbe, men det betyr ikke at det ikke også skal lønne seg.

Reduserer vi arbeidslinjen til en diskusjon om størrelsen på enkeltytelser, mister vi perspektiver som er viktige både for samfunnet og for enkeltmennesket av syne.

Det betyr selvsagt ikke at ytelser og stønader irrelevant. Tvert imot er ytelser og andre sosiale rettigheter en av pilarene som arbeidslinjen hviler på.

Både fordi mange av ordningene bidrar til at man kan beholde en tilknytning til arbeidslivet i ulike livsfaser, men også fordi ytelsene skal sikre verdigheten til dem som ikke lenger kan være del av arbeidslivet.

For alle kan oppleve å stå utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder. For noen er det kortvarige sykemeldinger, arbeidsledighet eller foreldrepermisjon, mens for andre kan det være langvarig sykdom, permanent skade eller kroniske tilstander.

Det er ikke noe motsetningsforhold mellom arbeidslinjen, og et politisk mål om å sikre folk gode nok trygdeytelser.

Da uføretrygden ble innført, understreket Einar Gerhardsen at hovedoppgaven var å gi arbeidsuføre all støtte i å bli så frisk og arbeidsdyktig som mulig.

Det handlet om å ha tro på folk, og å legge til rette for dem, så langt som mulig. Først når dette var «håpløst» skulle uføretrygd komme inn i bildet. Slik er det også i dag.

Finnes det en mulighet for å komme i jobb, er det både fellesskapets og den enkeltes plikt å realisere den muligheten.

Med dagens briller handler dette om at folk skal få tilgang til helsehjelp, rehabilitering, kvalifisering og omskolering. I verktøykassen til NAV finner vi både arbeidstrening, lønnstilskudd og varige tilrettelagte arbeidsplasser – alt med fokus på deltagelse i arbeidslivet.

Det handler både om å sikre kvalifikasjoner til å lande sin aller første jobb, eller hjelp til omskolering eller rehabilitering for å komme tilbake til arbeidslivet helt eller delvis.

I Hurdalsplattformen fastslår vi et mål om full sysselsetting. I praksis betyr det at alle som kan og vil jobbe skal få muligheten til det. Det betyr at regjeringen i enda større grad må satse på verktøykassen til NAV.

Arbeidslinjen hviler nemlig også på politiske prioriteringer. Det blir et av mine viktigste budskap til Arbeiderpartiets landsmøte.

Arbeid sikrer inntekter til fellesskapet og velferd for alle. Trygdeytelser finansieres av alle som er i arbeid, og det er en solidarisk måte å organisere sikkerhetsnettet vårt på.

Likevel er arbeidslinjen en samfunnsstruktur som går langt utover NAVs mandat. Når læreren går på jobb, er det en investering i fremtidens kompetanse. Når tømreren går på jobb, bygges både boliger og næringsbygg vi trenger i samfunnet.

Når renholderen går på jobb, bidrar det til trygge og helsefremmende arbeidsplasser – i barnehager, sykehus, kontorlokaler og andre steder folk har sitt daglige virke.

Arbeid er verdiskapning. Og arbeid er velferd. Og de to elementene er i grunn uløselig knyttet til hverandre.

Derfor er full barnehagedekning en del av arbeidslinjen – både fordi det bidrar til at foreldre kan fortsette i jobb, men også fordi det pedagogiske innholdet i barnehagene gir fremtidens arbeidstagere en god start i livet.

Gratis kjernetid i SFO er en del av arbeidslinjen – både fordi det er lettere å få hverdagen til å gå opp for familiene, men også fordi vi vil utenforskapet i fellesskolen til livs.

Styrket rett til heltid og et pensjonssystem som stimulerer eldre arbeidstagere til å stå lenger i jobb er en del av arbeidslinjen – både fordi det styrker økonomien til den enkelte, men også fordi det utløser verdifull kompetanse som samfunnet vårt trenger.

Arbeid og velferd går hånd i hånd på veien mot målet om full sysselsetting. Da må vi ikke redusere debatten om arbeidslinjen til skyttergravskrig om enkeltytelser eller retorikk, men heller forene kreftene for å gi flere mennesker muligheter.

Arbeiderpartiet er den politiske kraften som kan se dette i en sammenheng: Som både stiller krav og stiller opp. Det har vært viktig før – det blir ikke noe mindre viktig i fremtiden.