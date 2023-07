FORSKJELL: Det er en stor forskjell mellom å være ensom og å trives i eget selskap, skriver Muhammed Haroon Malik.

Jeg lærte meg å trives i eget selskap

Av og til kan vi alle føle oss ensomme, selv om vi er rundt andre.



MUHAMMED HAROON MALIK, fotballspiller

Tidligere i sommer hadde VG en sak om 17 år gamle Julie som føler seg ensom. Julie er veldig modig som forteller så åpent om hvor sårt og vanskelig det kan være å ikke bli invitert, og jeg synes det er et viktig tema å snakke om.

Den ensomheten Julie forteller om er noe vi alle må ta på alvor.

Det er viktig å se seg omkring og passe på dem som ikke har så mange rundt seg. Jeg mener at de med mange venner har et ekstra stort ansvar når det kommer til å få flere inn i varmen.

Likevel må vi ikke glemme at følelsen av ensomhet er helt normalt. Jeg kjenner også på det iblant. Jeg spiler fotball og selv om jeg er god venn med mange på laget, kan det likevel føles kjipt og ensomt av og til.

Jeg kan kjenne på ensomhet i flere situasjoner enn bare der, og det er så klart ingen god følelse. Ensomheten kan også være der selv om du har mange mennesker rundt deg.

Du kan kjenne ensomheten verke i kroppen av mange grunner. Kanskje har du mistet noen du er glad i, kanskje henger du ikke med de riktige menneskene for deg eller kanskje føler du at livssituasjonen din ikke er helt som du skulle ønske.

Likevel har jeg lært å se mye fint i det.

Jeg vil fortelle deg at ensomhet er ikke nødvendigvis er en farlig følelse.

Jeg prøver å tenke på at ensomhet ikke er permanent og at alle kjenner på det av og til. Selv de mest populære menneskene i verden føler seg ensomme noen ganger.

Det kan være lurt å tenke at vi ikke er alene, det er alltid folk rundt oss som vil være der og hjelpe oss hvis ensomheten blir for tung å bære.

Gjør ditt beste for å finne disse menneskene, det er alltid godt å vite at man har noen å snakke med. Og folk vil hjelpe, så lenge man lar dem! Det er ikke så enkelt å slippe folk inn bestandig, men det er verdt det.

Det er likevel en forskjell på det å være ensom og det å trives i eget selskap.

Man kan lære seg å trives i eget selskap, selv om man kanskje ikke er så vant til å være alene.

Ikke stirr i veggene rundt deg, tenk på hva du kan gjøre for å endre den vonde følelsen.

Det er mange ting du kan gjøre uten andre. Du kan for eksempel begynne med å trene, gå en tur, gå på kino eller lage mat alene. Du kan også øve på å bli god i noe du liker! Enten det er idrett, å spille et instrument, male, skrive eller lære noe helt nytt kan man alltid øve på å bli bedre i det.

Det er hyggelig å øve sammen med andre også, men det er ingenting i veien for å gjøre det alene! Man kan gå glipp av mange fine øyeblikk hvis man er avhengig av å gjøre alt sammen med andre. Av og til trener jeg fotball alene og finner masse glede i det, selv om jeg synes det er gøyest å spille med venner.

Jeg ser på det som en styrke å lære seg å trives i eget selskap. Det kommer ikke over natten, men man kan se på det som en muskel som blir sterkere for hver gang man gjør det.

Det er modig og viktig å tørre å være alene iblant, selv om det kan føles vanskelig og kanskje litt skummelt.

Ensomhet er vakkert fordi det gir meg mulighet til å være alene og tenke over ting jeg ikke alltid rekker i en travel hverdag.

Når du føler deg ensom: bruk tiden din godt, tenk over fremtiden, livet og hva som er riktig for deg. Ikke bry deg om hva andre mener om at du er alene, for det kan være veldig distraherende. Du går ikke glipp av noe ved å velge litt tid med deg selv. Og du kan alltid være med venner senere eller neste gang. Ekte venner forstår om du trenger litt tid for deg selv, og kanskje kommer du tilbake med mer energi?

Det er ingenting galt ved å være alene iblant, så lenge du vet at du har folk rundt deg når du trenger det. Egentid kan gi deg mye glede, ro og en følelse av å bli bedre kjent med deg selv.

Jeg har troen på deg og heier på deg. Du kan klare det hvis du vil!