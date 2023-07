Leder

Hvor høyt skal renten?

Etter at både den amerikanske og den europeiske sentralbanken de siste dagene har hevet renten med en «kvarting», 0,25 prosent, spør verden seg hvor høyt renten egentlig skal.

Den britiske finansministeren Jeremy Hunt har sagt at «vi har ikke tenkt å slutte før vi har trykket ut den siste dråpen med inflasjon».

De europeiske innskuddsrentene er nå på 3,75 prosent. Så høye har de ikke vært siden 2001. I USA opererer sentralbanken med et renteintervall, som nå er oppe i 5,25-5,50 prosent, og som også er det høyeste på over 20 år.

Spørsmålet er om sentralbankene stopper opp når prisveksten kommer ned til tre-fire prosent eller om de skal vente helt til to prosent, som er det offisielle målet. Det siste prosentpoenget kan bli tøffere enn de andre, og spørsmålet mange stiller seg, er hva som kommer til å skje med arbeidsmarkedet.

Svaret er, til nå, ingenting. Ledigheten er stabilt lav, og næringslivet trenger stadig arbeidskraft.

I lang tid har økonomer lagt sine ansikter i bekymrende folder og snakket om at en resesjon - altså et varig fall i økonomien - kan ramme oss.

Vi kan selvfølgelig ikke utelukke at den kommer, men til nå har ikke deres spådommer blitt til virkelighet.

I så fall opplever vi kanskje at det er mulig å bekjempe inflasjonen uten at mange mennesker blir arbeidsledige. Det er ingen selvfølge.

Den amerikanske sentralbanken - «Fed» blant venner - har siden 2022 hevet renten fra null til over fem prosent. Inflasjonen går ned. Men den amerikanske økonomien er sterk og arbeidsledigheten lav.

Men det er USA, og kanskje tar det lengre tid før prisveksten kan sies å være under kontroll i Europa. Ikke minst i Norge, der kjerneinflasjonen kjerneinflasjonenPrisveksten utenom energivarer og avgiftsendringer ikke har vist noen tegn på å snu og der kronen er veldig svak. Den historisk svake kronekursen har gjort inflasjonskampen enda vanskeligere, fordi varer fra utlandet blir dyrere.

Norges Bank har foreløpig vært klar på at pasienten, altså vi forbrukere, tåler mer medisinering. De satte opp renten med et halvt prosentpoeng, dobbelt så mye som normalt, i juni, neste renteheving kan komme i august, og renten kan nå 4,25 prosent i løpet av høsten. Norges Bank regner med at den vil stige ytterligere, og at vi ikke kan vente det første rentekuttet før i andre halvdel av 2024.

Problemet er at inflasjonen, både her i Norge og i Europa, har satt seg kraftigere enn vi hadde håpet. Christine Lagarde, sjefen for den europeiske sentralbanken, er klar på at hun ikke kan erklære seier over prisveksten, og at høye renter derfor blir nødvendig også videre. Hun vil ikke gi seg før målet om to prosent inflasjon er nådd - og som nå ligger på omtrent 5,5 prosent.

Dessverre virker det altså som om vi ikke har fått nok medisin. Men det er viktig at Norges Bank - og andre sentralbanker - sjekker pasienten nøye og ikke gjør rentehevinger til automatikk. Da kan det skade mer enn det gagner.