Trusler fra en presset Putin

Vil Vladimir Putin, i en presset situasjon, virkelig ta i bruk atomvåpen for å stanse den ukrainske fremrykkingen? Og hvordan vil USA og Nato reagere hvis det skulle skje?

Den ubehagelig sannhet er at ingen med sikkerhet vet svarene.

Opptrappingen i Vladimir Putins trusler om å bruke alle midler som står i hans rådighet skjer i en kritisk fase av krigen. Russiske styrker er på vikende front i områder som Putin ulovlig har annektert.

For vel en uke siden holdt Putin en tale fylt av hat mot vesten. Han sa at USA skapte en presedens ved å bruke atomvåpen mot Japan i 1945.

Er det et forsøk på å rettferdiggjøre at Russland kan komme til å gjøre det samme i Ukraina som USA gjorde i siste fase av andre verdenskrig?

Vladimir Putin deltar på en seremoni 30. september for å markere annekteringen av fire regioner i Ukraina.

I 1945 kapitulerte Japan få dager etter at USA tok i bruk atomvåpen mot Hiroshima og Nagasaki. Det er de eneste gangene atomvåpen er blitt brukt i krig.

Det er snart 80 år siden. Det skulle være siste gang. Det skulle være et vondt minne fra fortiden.

Putins tale fikk meg til å tenke på et møte for ti år siden med en vennlig, eldre japansk mann i Hiroshima. Det er ikke mange igjen som kan fortelle om hva det vil si å bli utsatt for et angrep med atomvåpen.

Keijiro Matsushima fortalte meg i detalj om augustdagen som forandret hans liv og verdenshistorien.

Han var 16 år og så ut av vinduet da han svært høyt oppe på en skyfri himmel så to sølvskinnende fly.

Kort tid etter kom eksplosjonen.

Keijiro Matshushima ble øyenvitne til atomvåpenangrepet mot Hiroshima i 1945.

– Det var et voldsomt sterkt lysglimt, en sjokkbølge og en hetebølge. Alt angrep meg på samme tid. Jeg følte et øyeblikk som om jeg var blitt kastet inn i ovn.

Ved bombemålet i sentrum av Hiroshima var temperaturen 4000 grader. Alt ble oppslukt i en voldsom ild. Matsushima befant seg to kilometer fra sentrum.

Blødende og med klærne revet i stykker kravlet 16-åringen ut av klasserommet. Deler av taket var falt ned. Sårede elever satt eller lå på gresset utenfor. Alle de andre husene i gaten var ødelagt. Strømledningene hadde falt ned. Byen sto i brann.

– En strøm av mennesker kom mot oss, på vei ut av byen. Noen hadde mistet håret og mange var forferdelig forbrent. Noen var nesten nakne, andre har svulmet opp. Uten unntak holdt de armene ut fra kroppen, kanskje i smerte. Noen krøp mot elven mens de ropte etter vann før de døde på bredden.

Et par timer etter eksplosjonen kom det svarte regnet, som spredde aske og radioaktivt materiale. Først ved midnatt hadde Matsushima klart å komme seg hjem. Han lå syk med høy feber og diaré i ti dager før han kom seg til hektene.

Matsushima sa at han var blant de heldige. Men minnene fra den dagen har brent seg fast. Han sa at han i ettertid ikke har følt bitterhet mot USA som bombet hjembyen.

– Jeg hater atomvåpen, ikke mennesker, som han sa.

Bildet fra 5. september 1945 viser atombombens ødeleggelser i sentrum av Hiroshima.

Det finnes ingen rasjonell begrunnelse for Putin å ta i bruk atomvåpen i Ukraina. Han har mye å tape på å ta et slikt ekstremt farlig og drastisk skritt.

Det bør tilsi at risikoen for at Putin bruker atomvåpen i Ukraina er lav.

Å true med atomvåpen kan virke avskrekkende. Men å faktisk ta det i bruk vil utløse vidtrekkende og uberegnelige konsekvenser, selv om det er snakk om taktiske atomvåpen med mindre ødeleggende kraft enn strategiske våpen.

Men bruk av slike våpen er en fare som kan ikke utelukkes.

Putin har sagt at han ikke bløffer. Med all makt og alle midler som står til rådighet vil han forsvare landområder som Russland ulovlig har annektert.

Putins beslutning om å starte en angrepskrig mot nabolandet var heller ikke rasjonell. Det var en katastrofal feilvurdering. Akkurat slik vestlige ledere advarte han om på forhånd.

Å annektere ukrainsk land som Russland bare delvis okkuperer er ikke bare illegitimt, men også absurd.

En krigskorrespondent står i ruinene av Hiroshima noen uker etter atombombens ødeleggelser.

Ifølge New York Times har amerikanske representanter i samtaler med folk i Kreml advart om «katastrofale konsekvenser» hvis Russland tar i bruk atomvåpen.

Nøyaktig hva svaret vil bli vil hverken USA eller Nato oppgi.

Jeg er gammel nok til å huske terrorbalansen i Den kalde krigen og doktrinen om «gjensidig sikker ødeleggelse», forkortet til MAD (Mutual Assured Destruction) på engelsk. Atomvåpnene fungerte som avskrekking. De kunne ikke brukes. Alle forsto konsekvensene.

Både Putin og Biden har ved ulike anledninger sagt at en kjernefysisk krig ikke kan vinne, og aldri må utkjempes. Det burde vært siste ord.

De siste tiårene har frykten for atomkrig avtatt. Inntil Putin i år hentet frem Russlands farligste våpen for å presse og true på en måte vi ikke har sett siden de farligste dagene i Den kalde krigen.

Torsdag advarte USAs president Joe Biden om at faren nå er større enn på noe tidspunkt siden Cubakrisen i 1962.

Keijiro Matsushima i det gjenoppbygde Hiroshima i 2011. I 1945 overlevde han atombombeangrepet.

I Hiroshima ble 70.000 mennesker drept momentant. I Nagasaki 40.000. Men langt flere døde av skader og stråling i tiden som fulgte.

Ved fredsmonumentet i Hiroshima brenner en flamme. Den skal ikke slukkes før verdens siste atomvåpen er avskaffet. Parken er en gravlund for titusener som døde momentant en augustdag i 1945, og som ikke fikk noen begravelse.

På et monument står det skrevet:

– La alle sjelene her hvile i fred, for vi skal aldri gjenta en slik ondskap.

Det er en usigelig trist at vi i 2022 ikke kan være sikre på det siste.

Ondskap kan bli gjentatt. Det ser ikke ut til at Putin hater atomvåpen, slik som den overlevende fra Hiroshima.

Putin viser frem de verste masseødeleggelsesvåpen som et uttrykk for nasjonal stolthet og styrke. Og for å true alle andre til å føye ham og hans vilje.