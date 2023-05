SLITT: Jeg har vært en av de unge guttene som har slitt med forholdet til egen kropp, skriver influencer Oscar Johansen.

De sa jeg hadde mannepupper

Jeg sluttet å spise fordi jeg ikke visste hvordan trening og ernæring fungerte.

OSCAR JOHANSEN, treningsinfluenser

Jeg har kjent på kroppspress fra ung alder. Et av de første vonde øyeblikkene som bidro til usikkerhet rundt kroppen min skjedde allerede i barndommen. Jeg lekte ute med noen venner, da jeg ble ledd av.

«Haha, Oscar har mannepupper!», ble det ropt etter meg. Ordene brant seg fast.

Jeg dro hjem, fant et belte, knøt det rundt brystet mitt og tok t-skjorta over. Det var første gang jeg gjorde det, men langt ifra den siste.

I barndommen følte jeg meg veldig annerledes fordi jeg var mye kraftigere enn de andre barna.

BARNDOMMEN: Jeg følte meg ikke like bra som de andre barna bare fordi jeg var overvektig, skriver Oscar Johansen.

Jeg følte meg ikke like bra som dem, bare fordi jeg var overvektig. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle det i det hele tatt, og tankene fulgte meg inn i ungdomstiden hvor jeg utviklet en spiseforstyrrelse.

Anoreksien fulgte meg i årevis.

Jeg drømte om å bli godt trent, men ante ikke hvordan jeg skulle gå fram. Det førte til at jeg sluttet å spise fordi jeg ikke visste hvordan trening og ernæring fungerte.

Jeg fant råd hos ulike influencere på nett og tenkte «sånn vil jeg også se ut».

Jeg brukte mye tid på å lage matplaner og følge treningsprogram i håp om å få «den riktige kroppen». Jeg så for meg at det ville ta kort tid, og at drømmekroppen og sixpacken ville komme etter bare noen uker.

Det er så klart ikke sånn det fungerer.

Resultater tar tid og det kan være skadelig å forsøke å endre kroppen drastisk på bare noen uker.

Det forstår jeg nå, men som ung og usikker gutt var det absolutt ikke like åpenbart.

BALANSE: Det finnes hjelp til å finne en balanse mellom sunn og usunn trening, skriver Oscar Johansen.

Nå har jeg trent i syv år og det er først nå jeg begynner å bli fornøyd med kroppen min.

I likhet med Kasper Kvello, får også jeg mange hundre meldinger fra unge helt ned i tolvårsalderen.

De skriver ting som at de har lyst på sixpack før sommeren og spør hvordan de kan få lavere fettprosent. Når så unge spør om dette er det tydelig at kroppspress er et stort og reelt problem som rammer mange, også gutter.

Det er bare mer tabu for oss å si høyt.

Jeg håper de unge guttene som ber om treningstips forstår at det viktigste er at man er frisk, ikke størst eller sterkest. De må også forstå at ting tar tid.

Man får ikke enorme resultater på noen måneder og man bør heller ikke fokusere alt for mye på mat og trening i så ung alder.

Så dette er til de unge som er i den situasjonen jeg en gang var i, de som opplever at mat og trening er skikkelig vanskelig: Det finnes hjelp til å finne en balanse mellom sunn og usunn trening.

Prøv å spise den maten foreldrene dine lager til deg, og kos deg uten å la tankene om utseendet ta helt overhånd.

Trening skal være et maraton, og ikke et race.

Og det aller viktigste er at du har det bra, ikke hvordan kroppen din ser ut.