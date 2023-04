Leder

Utsett russetiden

Det er fint å markere at man er ferdig med 13 års skolegang. Men hva med å ikke ta feiringen på forhånd?

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Russetiden er høyt elsket av de som får delta i den. Den er tilsvarende forhatt av voksne som engster seg for utgifter, bråk, fyll og rus.

Det er noe med ungdom i tenårene og deres særegne påvirkning på nervetrådene i pekefingeren. Dette er ikke noe nytt.

RUSSEFEIRING: Nå er den her igjen, men i Tromsø utsetter de russefeiringen til etter skriftlig eksamen.

– Russetiden er blitt en meningsløs affære, sa formannen i rektorkollegiet Marius Sandvei til VG for 60 år siden. Han mente at nå tok en så stor del av de unge examen artium, at det ikke var noe å feire lenger.

Han ante ikke hvilken samfunnsomveltning som var i vente. I 1963 tok rundt en tidel av elevene avgangseksamen, cirka 7700 elever.

Nå er videregående gratis og nesten alle går der. Vi har nesten 50 000 avgangselever i år.

Hva mener du, bør russetiden utsettes til etter eksamen? Ja, så absolutt Nei, russetiden bør få gå sin gang i nåværende form Samme for meg

RUSS 1961: Oslorussen arrangerte ofte turer til Danmark. Her norsk russ på russetur til København.

Noen husker kanskje historien om presten som spurte barnehagebarna om hvorfor vi feirer 17. mai og en liten jente svarte «for da ble Jesus russ».

Rektor Sandvei hadde nok avskaffet russefeiringen for lengst. For nå er det russ over alt.

Men det at det ikke er så spesielt å være russ lenger, legger ingen demper på feiringen. Tvert om. Akkurat som de fleste konfirmerer seg, feirer tusenvis hvert år at det nærmer seg avslutningen på den nesten obligatoriske skolegangen.

Og det er fortjent.

Likevel er det mulig å gjøre noen små endringer, slik som i Tromsø.

Der er russefeiringen nå for tredje året på rad lagt til etter skriftlig eksamen. NRK har intervjuet en rekke elever som sier seg svært fornøyd med ordningen.

Kanskje kan festen til og med bli enda artigere?

RUSSEPRINSESSE: Prinsesse Märtha Louise var russ i 1990. Hun hadde russekort og var med på en russebil.

Lillehammer-russen 1957 avlyste i protest russefeiringen 17. mai etter at skriftlig eksamen ble lagt til den 20. mai.

VG kalte det en bombe. Det ble ingen ablegøyer som rektorvekking, russetale og russedåp 17. mai det året.

– Vi våkner jo knapt fra festen før vi skal sette oss ved eksamensbordet, sa russeformann Mons Lie til VG.

Og de mest ambisiøse elevene gjør det kanskje slik fortsatt. Men hva med alle andre?

Vi synes en utsettelse høres ut som en strålende idé for hele landet.

Det blir for dumt om karakterene ødelegges på grunn av en fest eller to, som det går an å ta etter eksamen.

RUSS 1992: Kronprins Haakon hadde derimot ikke russekort eller russebil. Men han fikk sitte på med andre. Og russenavnet var «Måka.»

Så skal vi til gjengjeld forsøke å slutte å klage på alt mulig annet ved russen.

Rektor Sandvei derimot, sparte ikke på konfekten i VGs reportasje fra 1963. Han var imot det meste ved russefeiringen, som «lediggang» og de høye kostnadene.

– Foreldrene føler seg under press. De unge dikterer og foreldrene tror det må være slik, sa han i 1963.

Det er til å kjenne seg igjen i.

Men at foreldre ikke klarte å sette grenser hverken i 1963 eller 2023, det er neppe noe vi kan fikse ved å avskaffe russetiden.

Vi ønsker derfor alle russ en trygg og strålende feiring. Men vent til etter eksamen da!

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post