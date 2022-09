REFSER ARBEIDSGIVERSIDEN: – Vi savner at kommunenes interesseorganisasjon KS (her ved forhandlingsleder Tor Arne Gangsø) vektlegger faglig og vitenskapelig kunnskap, skriver kronikkforfatterne.

Lærerstreiken handler om skolens fremtid

KS må lytte til fagkunnskap, og må ta ansvar som den parten i lærerkonflikten som sitter med makten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Denne kronikken er skrevet av ansatte ved lærerutdanningen ved OsloMet. Som skoleforskere savner vi at KS som arbeidsgiver også vektlegger faglig og vitenskapelig kunnskap.

Våre poenger er ikke nye i den offentlige debatten, men vi vil gjerne tydeliggjøre noen vesentlige grunner til at KS må lytte til fagkunnskap.

Det er avgjørende at arbeidsgiver tar sitt faglige ansvar for norsk skole. Den gangen KS overtok forhandlingsansvaret overfor lærerne, var dette mellom annet for «å ansvarliggjøre og gi kommunene og fylkeskommunene bedre muligheter for å styre og utvikle skolen, også kvalitetsmessig».

Sitatet er hentet fra Kristin Clemets pressemelding i 2003. Kvaliteten i skolen er avhengig av faglig kvalifiserte ansatte som trives på jobb. KS har ikke bare et økonomisk ansvar, men også et faglig ansvar for norsk skole som vi ikke opplever at de tar.

Vi har vanskelig for å se de faglige argumentene for hvordan KS behandler konflikten. Faglig vet vi at lærerne har en viktig rolle for elevenes utvikling. Dette betyr også at lærerne har et stort samfunnsansvar.

Vi vet også at læreryrket er svært sammensatt, systemet er krevende og med lite fleksibilitet. Faglig fordypning og planlegging av kreative og gode didaktiske undervisningsopplegg er noe lærere må gjøre på fritiden fordi andre oppgaver fyller arbeidstiden deres.

Det kan være at arbeidspress er et større problem for lærerne enn lønn, men lønn må stå i forhold til det ansvaret og de arbeidsoppgaver som lærerne har.

Vi vet at lærere velger andre jobber fordi lønnen ikke er god nok sett i forhold til arbeidspresset. Blant lærerstudenter er det flere som vil gjøre ferdig utdannelsen, men ikke jobbe som lærer.

Det å jobbe, mens kjøpekraften går ned, virker meningsløst for mange unge, fremadstormende og godt utdannede lærere. De finner seg ikke i dette.

Ta et blikk rundt, til for eksempel departementer, direktorater, det private næringslivet, osv., så ser man muligheter for en annen arbeidshverdag (og ikke minst helger) med mer lønn etter fem års utdanning og et par år i praksis.

KS’ faglige ansvar viser seg også i måten de håndterer konflikten på. Dette er kanskje det største problemet.

Arbeidsgivers håndtering av konflikten har ikke bare konsekvenser for lærernes lønn, men for profesjonens status, for rekruttering til yrket, og for barn og unges skolehverdag i hver eneste kommune i landet.

Konflikten har pågått i flere år nå, og samarbeidet mellom arbeidstager og arbeidsgiver fremstår som betent. Vi mener KS i større grad må ta ansvar som den parten i konflikten som sitter med makten.

Vi trenger flere dyktige lærere i norsk skole, men måten KS behandler lærerne, undergraver lærernes posisjon. Lærernes beskrivelse av konflikten vitner om en følelse av maktesløshet overfor KS.

Med KS’ tilnærming til konflikten, opplever nå mange lærere at storsamfunnet ikke verdsetter den jobben de gjør. Går streiken til tvungen lønnsnemnd, vil lærere føle seg som tapere.

Det er et samfunnsproblem at KS eller forhandlingsrepresentantene ikke synes å frykte for negative konsekvenser dersom de ikke kan tilby elevene kvalifiserte lærere.

Om det er riktig at KS ikke er villig eller har mandat til å gå i dialog med lærerne, er dette et problem for Norge som demokrati. Et vesentlig trekk ved offentlig ordskifte er at partene kan endre mening på bakgrunn av bedre argumentasjon.

Vi håper at KS er villig til å lytte til faglig kunnskap.

Ansatte på lærerutdanningen på OsloMet:

Knut Ove Æsøy,

Kim Gunnar Helsvig,

Inger Vederhus,

Per Anders Aas,

Evy Jøsok,

Torgeir Haugen,

Erik Ryen,

Guro Vanebo,

Marlen Ferrer,

Eyvind Martol Briseid,

Ruth Seierstad Stokke,

Robert Williams Kvalvaag,

Knut Aukland,

Aina Hammer,

Håvard Skaar,

Tonje Myrebøe,

Pål Lundberg,

Vanja Røkkum Jahnsen,

Anne Lind,

Anja Sletteland,

Gro Mathias,

Nanna Paaske