ENERGIKRISEN: – Å ensidig skylde på Putins krigføring blir for enkelt, men bidrar selvsagt til å frifinne europeiske og norske politikere for ansvar, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug.

Lavmål, Meland!

Jo da, norske og europeiske politikere har deler av skylden for strømkrisen!

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SYLVI LISTHAUG, leder i Frp

Det har falt kommentatorer i Norge svært tungt for brystet at jeg under mandagens strømmøte i Stortinget påpekte det faktum at hodeløs energi- og klimapolitikk i Tyskland og Europa og tabben som ble gjort ved å bygge de to siste utenlandskablene i Norge, har en stor del av skylden for strømkrisen vi nå står i.

Å ensidig skylde på Putins krigføring blir for enkelt, men bidrar selvsagt til å frifinne europeiske og norske politikere for ansvar.

Den beste medisinen mot å la Putin lykkes med å splitte folk er å la folk beholde mer av pengene sine, redde arbeidsplassene og sørger for at norske bedrifter overlever. De som løper Putin sitt ærend er de som forsøker å få folk til å tro «at vi ikke kan gjøre noe mer» i møte med strømkrisen. Det er feil.

I flere år har europeiske politikere bedrevet en uansvarlig klima- og energipolitikk heiet frem av grønne klimaaktivister, eksperter og kommentatorer.

Det grønne skiftet har handlet om elektrifisering, altså å øke strømforbruket, samtidig som man har faset ut olje, gass og atomkraft. Å øke forbruket samtidig som man reduserer produksjonen, er oppskrift på strømkrise.

Spesielt når man skal dekke behovet gjennom å gjøre seg avhengig av Russland og Putin.

Selvsagt har krigen i Ukraina forverret situasjonen, men det fritar ikke norske og europeiske politikere fra ansvar. Putins energikrig ville hatt begrenset effekt dersom ikke Europa først hadde gjort seg avhengig av russisk gass. Fire amerikanske presidenter har advart Tyskland mot dette.

Les også Astrid Meland: Helt useriøst, Listhaug Sylvi Listhaug fronter Stortingets dårligste kraftpolitikk.

Hvorfor er Astrid Meland så opptatt å fullstendig frita europeiske og norske politikere for ansvar? Jeg tror mange reagerer på den beskyttelsen og omsorgen som Meland og en rekke andre riksaviskommentarer viser for makten.

Den kritiske pressen har forduftet og kjøpt et ensidig narrativ fra spinndoktorene i Ap og Høyre.

Astrid Meland mener Frps løsning om makspris på 50 øre pr. kwt vil føre til sammenbrudd i kraftsystemet. Hun antyder mulighet for både blackout og strømrasjonering. Tror hun virkelig at folk vil fyre for kråkene om en får en makspris som er godt over snittprisen vi har vært vant til i Norge?

De samme personene som nå er redd for at vår løsning vil øke strømforbruket, er som oftest sterke tilhengere av å elektrifisere oljeplattformer, noe som i praksis er strømsløsing på aller høyeste nivå og det gir høyere strømpriser for folk og bedrifter på land.

Meland velger helt bevisst å mistolke mitt budskap. Hun antyder at jeg og Frp går Putins ærend og ikke lenger støtter Ukraina. Dette er det reneste vås.

Den aller beste måten å svekke Putins krigføring og styrke Ukraina, er å gjøre som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tryglet oss om, nemlig å kraftig øke norsk olje- og gassproduksjon.

Vi er krystallklare på at leting, produksjon og eksport av olje og gass må økes. Ingen andre partier er villig til å gjøre like mye som Frp for å svekke Putin og styrke Ukraina og resten av EU på dette feltet.

Derfor er det intet mindre enn lavmål fra Astrid Meland å antyde noe annet.