OMVENDT TALLMAGI: – Lærdommen fra Jaglands 36,9-fadese er at det å tallfeste absolutter i politikken, sjelden bringer noe godt med seg, skriver kronikkforfatteren. Her er Støre og Jagland sammen med visepresident i EU-kommisjonen Frans Timmermans og nåværende utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Jonas Gahr Støres 36,9?

I Arbeiderpartiets moderne politiske historie, er det lite som har skapt større forundring og er assosiert med større fiasko enn Torbjørn Jaglands 36,9-ultimatum. Er Jonas Gahr Støre i ferd med å skape sin egen 36,9- referanse med å kategorisere «vanlige folk» ut fra en årslønn på over eller under 750.000 kroner?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KETIL LINDSETH, partner i First House og tidligere statssekretær for Ap

Moderne norsk politikk er full av historiske referansepunkter, skapt av menneskene i politikken, deres valg og uttalelser

Den kanskje meste kjente og spektakulære politiske referansen i norsk moderne historie, knytter seg nok til den gang daværende Ap-statsminister, Thorbjørn Jagland, i stortingsvalget i 1997, stilte ultimatum til egne velgere.

Thorbjørn Jaglands navn er i dag knyttet til en av de korteste statsministerperiodene i norsk politisk historie. I valgkampen i 1997, stilte han et ultimatum til velgerne ved å si at om ikke han (Ap) fikk samme oppslutning som ved det foregående valget i 1993 (36,9), så ville hans regjering gå av.

Lang historie kort: Jagland fikk ikke sitt 36,9 av velgerne, og hans regjering gikk av like etter valget. Jagland ble aldri statsminister igjen, og måtte etter stor motstand gå av som partileder. Han ble etterfulgt av Jens Stoltenberg.

Lærdommen fra denne fadesen er vel at å tallfeste absolutter i politikken, sjelden bringer noe godt med seg.

Hvorfor?

Tall fanger, media elsker det, det tilkjennegir et absolutt som man kan måle. Noe som er etterlengtet for media og velgere, da de fleste politikere kvier seg for å love noe absolutt. Det gir dermed masse oppmerksomhet, og det er lett å huske for den som står foran stemmeurnen.

Faren er at man gjerne dømmes, både i samtid og ettertid, utelukkende og ensidig etter dette absoluttet. Noe Jagland smertelig fikk erfare.

Les også Nær 100.000 har gått fra Jonas til Erna: – Tapt kampen om middelklassen Nesten 100.000 nordmenn som stemte på Ap for ett år siden, vil nå stemme Høyre, viser ferske tall.

En politisk ringrev som Jens Stoltenberg var svært nøye med ikke å tallfeste lovnader, oppslutningsmål eller forhold han kunne bli målt eller veid på. Stoltenberg er og var opptatt av detaljer og økonomisk utvikling, og visste at forutsetninger i politikken endrer seg raskt, og at også politikere må ha troverdige utganger for sine løfter og valgutfall.

Dette er ikke feighet, det er tvert imot ansvarlighet. Politikere har også et ansvar for å unngå tillitsbrudd med velgere.

Det motsatte av å være opptatt av tillit, er populisme. For den som har jobbet med statsbudsjett vet at det man kan gjennomføre det ene året, kan være ugjennomførbart det neste. Økonomien kan endre seg radikalt på kort tid, jevnfør inflasjonen og energiprisene som nå har truffet den globale og norske økonomien.

Jeg tror at man trygt kan si at slike forhold var både statsminister Stoltenberg og statsminister Erna Solberg klar over.

Støre tenker annerledes rundt dette, tydeligvis. Arbeiderpartiet har satt sitt ultimatum, et inntekts-ultimatum, på 750.000 kroner. For å sitere daværende nestleder Hadia Tajik, som vel fremsatte dette absoluttet i november 2019: «De som tjener 750 000 kroner eller mindre kommer til å få lik eller lavere skatt enn i dag. De som tjener over 750 000 kroner må regne med å betale mer skatt enn de gjør med høyreregjeringen. Det kommer til å gå helt fint, for det har de råd til, og fellesskapet trenger at de som har mest bidrar mer».

Hvorfor er skattegrensen så spesielt problematisk for Ap, og hvorfor vil den bli stadig verre å håndtere?

Les også Fosser frem: Blåblått flertall i ny VG-måling NESODDEN (VG) Erna Solberg trenger nå bare støtte fra Frp for å kunne danne en flertallsregjering.

For det første: Landet er i en krise, noe statsministeren er flink til å fortelle oss. Regjeringen ønsker at vi skal stå sammen, og vi skal alle bidra. Men, her har virkelig Jonas Gahr Støre lagd ris til egen bak. Det er ett «vi» for de som tjener under 750.000, og ett «vi» for de som tjener over. Rettferdig eller ei, så oppleves det også som et tallfestet skille mellom «vanlige folk», hvis tur det nå skal være – og alle andre.

Som fotballtrener vil jeg hevde at det er ingen ting som skaper dårligere lagmoral enn å dele en garderobe i to. I verste fall skaper du så dårlig stemning at den forsmådde delen av laget ikke vil spille på samme lag som de andre.

Så kan man si at de er feige og usle, ja; men det er likevel lederen sitt ansvar å sørge for at laget, i dette tilfellet landet man er satt til å lede, er samlet og alle vil spille med samme drakt.

For det andre: Ap rammer mange av sine egne potensielle velgergrupper med ultimatumet; Svært mange av de som tjener over 750.000 opplever seg ikke som uvanlig rike (i alle fall om man bor i by, hvor bokostnader er høye). En stor andel av husholdningene har minst én person som tjener såpass.

Dermed rammer man store velgergrupper, som føler seg truffet av den absolutte tallfestingen av hvor grensen for å være «vanlig» går – ved inntekt på 750.000. Da mister man velgergrupper Ap er helt avhengige av, for at ikke 16,9 skal se ut som et godt valgresultat.

For det tredje: staten kommer til å ha behov for å øke skatteinntektene i årene fremover, om man skal skjerme velferdsstaten (et annet ultimatum denne regjeringen har satt). Det blir svært vanskelig å finne nye skatteinntekter om man etter hvert ikke skal direkte, eller indirekte også øke skatten for de som har under 750.000 kroner i lønn.

Lønnsøkninger de kommende årene vil også gjøre at enda flere opplever at Ap har definert dem utenfor det gode selskap. Slik man nå har stelt seg, så vil det være et løftebrudd, med tilhørende tillitstap.

Jonas Gahr Støre slåss med historiske dårlige målinger. Det er kanskje på tide å se på om er ting man har gjort så langt i regjeringsperioden som bør endres og forkastes, også 750.000-kroners grensen.

Min påstand er at det vil være lettere å stå i en snuoperasjon, enn å bli stående fast i en potensielt historisk blindgate. Hvis ikke er det en fare for at dette «absoluttet» lever like lenge i historiebøker og i avisredaksjoner som Jaglands fiasko.