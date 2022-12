Leder

En viktig pris

PRISVINNERE: Oleksandra Matvijtsjuk, som representerer den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties (CCL), Jan Ratsjinskij (Memorial) Natallia Pintsjuk, som representerer sin ektemann aktivisten Ales Bjaljatski fra Belarus, møtte fredag pressen på Nobelinstituttet i Oslo.

Det er lett å problematisere tredelingen av årets fredspris, og som vanlig er det innsigelser om relevans. Vi mener likevel at Nobelkomiteens beslutning var god.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Helt fra 1901 er fredsprisen blitt utdelt på Alfred Nobels dødsdag, 10. desember. Og hvert år siden har vinnernes kvalifikasjoner og meritter blitt kommentert og kritisert i lys av Nobels testamente.

Av de mer kuriøse innvendinger akkurat i år, er Anatoly Glaz i Belarus’ utenriksdepartement, som håner tildelingen til den belarusiske forfatteren Ales Bjaljatski (60), som har viet sitt liv til å jobbe for demokrati og fred i hjemlandet.

«De siste årene har en rekke fundamentale avgjørelser tatt av Nobelkomiteen vært så politiske at, unnskyld meg, Alfred Nobel hadde snudd seg i graven», sier UD-talsmannen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

En bedre bekreftelse på at Nobelkomiteen har truffet blink, kunne prisutdelerne knapt få.

Bjaljatski, som sitter fengslet uten dom i Belarus, og har sendt sin kone for å motta Nobelprisen, deler scenen – og æren – med den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial og ukrainske Center for Civil Liberties.

Memorial ble grunnlagt på tampen av Sovjetunionens eksistens av den tidligere fredsprisvinneren Andrej Sakharov, og har systematisk laget oversikt over politisk undertrykkelse og overgrep fra og med Stalintiden og frem til nå.

Et oppgjør med fortidens forbrytelser er nødvendig for å forebygge nye, som det heter i Nobelkomiteens begrunnelse.

I desember for ett år siden vedtok russiske myndigheter tvangsoppløsning av Memorial. Med det ble også organisasjonens dokumentasjonssenter stengt. I seg selv et eksempel på Putin-regimets holdning til menneskerettigheter og demokrati.

Den tredje vinneren er det ukrainske Senter for sivile rettigheter. De har siden 2007 arbeidet for å styrke demokrati og rettsstat i Ukraina. I dag deltar de i innsatsen for å dokumentere russiske krigsforbrytelser begått mot sivilbefolkningen.

Prisvinnerne representerer det motsatte av alt autoritære ledere som Vladimir Putin i Russland og Aleksandr Lukasjenko i Belarus står for.

Samtidig vet vi at oppmerksomhet knyttet til fredsprisen kan være et tveegget sverd for prisvinneren selv. Noe tildelingen til den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo i 2010 og fjorårets pris til den russiske redaktøren Dmitrij Muratov er en påminnelse om.

Kina skjerpet fredsprisvinnerens soningsforhold slik at han døde i fengsel, mens Kreml stengte ned Muratovs uavhengige avis.

Håpet er likevel at når verdens øyne rettes mot de mennesker og organisasjoner som mottar den prestisjetunge prisen, vil det gi dem både beskyttelse, autoritet og inspirasjon, ikke minst, til å fortsette den viktige innsatsen mot forfølgelse og fortielse – undertrykkelser som leder til konflikt og krig.