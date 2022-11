LEKSE-JA: – Man skal naturligvis ikke overdrive – lekser skal ikke være så omfattende at de blir uoverkommelige. Med lekser skal man repetere det som er gjort på skolen. Å lære nye ting krever som regel mengdetrening, skriver Sanna Sarromaa.

Har noen noensinne lært noe uten å øve?

Tenk om fotball bare var kamper, mens trening var forbudt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og lektor

Alle skolene i Moss kommune ble leksefrie i august. Hadde jeg vært forelder eller lærer i Moss, hadde jeg ikke bare vurdert flytting – jeg hadde allerede bodd et annet sted.

Jeg hadde nemlig verken som fagperson eller som mor til fire, ønsket å være et instrument for et eksperiment der man gambler med mine elevers og mine barns læring. Jeg hadde ikke latt mine barn være prøvekaniner for snillistisk utjevningspolitikk der målet er at alle skal bli like.

Jeg hadde heller ikke tillatt at politikerne forteller til meg, lektoren og fagpersonen, hvordan jeg skal gjøre jobben min.

Tenk om kommunestyret i Moss for eksempel vedtok å være en antibiotika-fri kommune? At fastleger i kommunen ikke fikk lov til å skrive resepter på antibiotika? Det er ikke i noe annet yrke vi tillater kommunepolitikernes innblanding på samme måte. Skole er et altfor politisert felt – og lærerne er for svake når de lar det skje. Det er først nå de skulle ha streiket – i og for Moss.

Moss har selvsagt en ordfører fra Arbeiderpartiet. Deres kongstanke baserer seg på ideen om at alle skal bli like. Med leksefri skole tenker de å oppnå den sosialistiske drømmen om at alle lærer like lite, så alle er endelig like – og like dumme. Det neste blir vel at alle bør få samme karakter i alle fag. Da har man fått jevnet ut alle forskjellene én gang for alle.

Det er nesten umulig å forestille seg en diskusjon for eller mot lekser i et annet land enn Norge. Det er bare her at lekser blir karakterisert som nærmest et overgrep mot barn.

Leksediskusjonen kan sees i lys av den fortsatt sterke samfunnsøkonomien i Norge. Norske lærere eller foreldre trenger ikke å være strenge eller å stille så store krav. Det går bra med barna likevel.

Les også Ny studie: Barn som gamer har bedre husk Ny forskning kobler gaming til bedre kognitive ferdigheter hos barn. Foreldrene til Lucas (5), Marcus (9) og Jacob…

Verdien av hardt arbeid i Norge er ikke så høy, for det går så det suser med de aller fleste. Fritid, avslapning og selvrealisering er viktigere enn slit. Fotballtreningen settes i mange familier foran leksene. Den billige sydenturen to uker før eller etter høstferien har igjen sin faste plass i familiekalenderen.

Signalet de sender til barna sine, er: Det er viktigere å dra på stranden enn å lære noe.

Den økonomiske kostnaden ved å gjøre det dårlig eller bare middelmådig på skolen er mye større i USA eller i Kina enn i Norge. Her på berget er vi så rike at ingen behøver å anstrenge seg.

På en utviklingssamtale i høst lurte en forelder på hvordan jeg kunne motivere sønnen hennes bedre. Han var ikke motivert i faget jeg underviste. Jeg sa at vi kanskje måtte slutte å snakke om motivasjon – det hadde vi gjort så mange ganger allerede. Vi måtte heller snakke om at enkelte ting bare måtte gjøres.

Vi er heller aldri motivert for å tømme oppvaskmaskinen, henge opp tøyet eller vaske gulvet, men vi gjør det uansett fordi det må gjøres. Det er veldig mange ting som bare må gjøres, motivert eller ei. Å kunne legge seg skikkelig i selen, selv om det man driver med ikke er gøy, er en viktig ferdighet med tanke på livet etter og utenfor skolen.

Les også Lærerne må ta skolen tilbake! Vi kan ikke si at vi har verdens viktigste yrke når vi egentlig driver noe som kan minne om en fritidsklubb.

Jeg er veldig glad i lekser. Jeg er glad i dem både som lærer og som forelder. Er ikke kommunene og fylkene redde for at de produserer middelmådige elever, når de nektes øvelser?

For det er det lekser er: øvelse. Tenk om fotball bare var kamper, men treningene var forbudt. Eller tenk om instrumentopplæringen ikke innebar øvelse hjemme? Det var lov å spille bare i timene.

Istedenfor å ta med seg lekser hjem, skal elevene i Moss ta med seg skolearbeid hjem for å vise frem. Elevene skal visst bli «den beste utgaven av seg selv», ifølge nettsidene til Moss kommune. Det finnes knapt noe tåpeligere uttrykk, men det finnes knapt noe tåpeligere prosjekt heller enn leksefri skole.

Det er tyngre og tyngre å undervise i fremmedspråk for hvert år som går. Elevene har ikke lært å pugge, for noen har vel funnet ut at pugging er gammeldags og utdatert – og læring skal visst være gøy, helst like gøy som å se på TikTok. Men har noen noensinne lært seg et nytt språk uten å memorere ord og uttrykk?

Franske gloser daler ikke ned fra himmelen og fester seg i hjernen automatisk og uten innsats. Ordene må læres utenat for at man skal kunne ta dem i bruk. Uten ord, ingen språkkunnskaper. Engelsk kommer litt gratis og ubemerket fra alle kanaler, men det gjør ikke fransk, tysk eller spansk.

Å lære noe koster som regel noe. Stadig færre elever orker den kostnaden.

Les også Utidig latterliggjøring, Sarromaa! Å beskrive det arbeidet som pågår i skolen med tulleuke, dorullnisser og pysjdager, er ikke bare dumt.

Læring handler også om en helhet. Det er arbeid før, under og etter undervisningen. Læring krever en tankeprosess over tid og jevnt arbeid over tid. Uansett hva man skal lære, krever det innsats gjennom øvelser, repetisjoner, prøving og feiling. Det er ingen som har lært fransk uten å ha brukt tid på fransk – og ikke noe særlig annet heller.

Man skal naturligvis ikke overdrive heller. Lekser skal ikke være så omfattende at de blir uoverkommelige. Med lekser skal man repetere det som er gjort på skolen. Å lære nye ting krever som regel mengdetrening.

Uten lekser blir det for lite fremdrift, og elevene vil ikke kunne få de jevne drypp som er nødvendige for at kunnskapen skal feste seg. Lekser gir også elevene anledning til å jobbe selvstendig og teste ut sin nyervervede kunnskap. Og tenk på den mestringsfølelsen når man har jobbet med noe over lang tid og endelig behersker det! Det er først det som er gøy! Læring kan være et slit, men mestring er gøy. Det ligger en belønning i å beherske noe.

Kutter man ut leksene, er det ikke dermed sagt at resultatene jevner seg ut, slik som den politiske venstresiden fabulerer om. Lekser eller ei, er høyt utdannede foreldre fortsatt høyt utdannede foreldre. De kan bruke hele sin sosiokulturelle kapital og kompensere for manglende hjemmeoppgaver – slik som de allerede gjør i Moss. De gir lekser til sine barn, kjøper bøker og driver hjemmeskole. Foreldrene er blitt lærere i Moss – og det høres ikke akkurat utjevnende ut.

For om leksene ikke kommer fra lærerne på skolen, kan man lage dem hjemme. Og hvem er det som kan lage de beste leksene: Er det de ressurssterke eller de ressurssvake foreldrene?