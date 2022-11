KRITISK: – I det store bildet handler dette om hvorvidt vi som kjemper for rettferdighet og tror på menneskerettigheter kommer til å la autoritære regimer sluntre unna med å kjøpe opp idrettene vi elsker, skriver Jessie Kong i dette innlegget.

«25 under 25»: Et VM bygget på moderne slaveri

Snart kommer millioner av mennesker over hele verden til å samle seg i fotballdraktene sine i alle regnbuens farger foran tv-skjermer og storskjermer. Ventetiden er over for den største sportsforestillingen i menneskehetens historie, nemlig fotball-VM.

JESSIE KONG, Bjerke Høyre og IR statsvitenskapsstudent

I år holdes verdensmesterskapet i Midtøsten for første gang i historien siden idrettsarrangementet ble grunnlagt i 1930. Dette burde vært en enorm seier for fotballen og også utvikling i den østlige verden.

Det er bare ett problem: I år skjer det i Qatar.

I Qatar blir journalister kastet i fengsel for å kaste lys på migrantarbeidernes levekår og arbeidsforhold. Å elske hvem du vil er ikke lenger en selvfølge. LHBTQ+-personer blir behandlet som kriminelle. Kvinner blir holdt som gisler i et ekstremt mannsdominert samfunn styrt av sharia-lover.

Fotball-VM holdes i år i et land som er det nærmeste vi kommer til moderne slaveri.

Det er estimert over 6500 dødsfall blant migrantarbeidere siden tildelingen av mesterskapet i 2010, hvor mange av dødsfallene er relatert til konstruksjonen av infrastruktur nettopp til VM.

Som vert for det prestisjefylte mesterskapet, har FIFA på et sølvfat servert en sjanse til å hvitvaske sine menneskerettighetsbrudd og skinne på en global scene.

Med ekstreme begrensinger på pressefrihet kommer Qatar til å projisere landet som et kosmopolitisk paradis som ønsker både turister og vestlig næringsliv velkommen med åpne armer.

Fordi Qatar vil ikke at vi skal se for oss migrantarbeiderne som dør under brutale menneskerettighetsbrudd.

De vil at vi skal huske episke redninger av keeper Jan Oblak, spenningen rundt Lionel Messi som dribler seg fram til mål fra midtbanen og fotballfans fra alle verdens hjørner som forenes på tribunen.

Arbeidere i Lusail i Qatar.

Og det er nettopp dette Qatar kommer til å få etter VM – med mindre vi som har våre fundamentale menneskerettigheter bruker stemmen vår til å fortelle en annen historie; den historien som bringer oppmerksomhet til grusomhetene bak de 90 minutters fotballkampene.

Men dette ansvaret ligger også hos landslagene og landenes regjeringer. I en verden hvor penger rår, er det forståelig at utøvere snur et blindt øye når de blir konfrontert med anklagelser om sportsvasking.

Fotball-VM i Qatar nærmer seg.

Tross alt begynte ikke disse spillerne å sparke en fotball for å snakke ut om menneskerettigheter, men vi må ikke glemme at med fotballen følger også en lang tradisjon med atletaktivisme fra John Carlos til Manchester Uniteds Marcus Rashford.

For hva er fotballen uten supportere? Vi klarte å stoppe Super League i fjor, vi kan klare å ta tilbake sporten i riktig retning.

Dette handler tross alt om mer enn fotball-VM alene.

I det store bildet handler dette om hvorvidt vi som kjemper for rettferdighet og tror på menneskerettigheter kommer til å la autoritære regimer sluntre unna med å kjøpe opp idrettene vi elsker.

Vi må kunne kalle en spade for en spade, og da må vi også kunne kalle fotball-VM i Qatar for hva det virkelig er.

#PayUpFIFA