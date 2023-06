Kommentar

Når hatet pakkes inn

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

SKUMMELT: Vi snakker om en gruppe mennesker som har blitt drept og forfulgt, skriver Selma Moren om pride-debatten. Bildet: To menn ble drept og 23 mennesker skadet på utesteder Oslo 25. juni 2022.

Det finnes masse homofobi. Vi kaller det bare ikke det.

Hvorfor finnes det noen mennesker, som hver eneste juni, skal omtale pride-feiringen som ideologi, og spre idéer om at pride er farlig for barn?

For de er visst ikke homofobe i det hele tatt.

Men når pride-flagg brennes, pride-tog ble avlyst på grunn av trusler, og mennesker ble drept og skadet i en terror-skyting i fjor, virker det som en litt merkelig kampsak at barn ikke kan ha et regnebueflagg på sekken sin.

Likevel løftes det hvert år. Som en diskusjon vi liksom må ta.

Hat kommer i mange former. Første gang jeg skrev om pride-feiring i avisen, fikk jeg et langt brev i postkassen, skrevet med pen løkkeskrift.

Det høfligste hatbrevet jeg har fått.

Avsenderen var en eldre dame som ville be for meg, og fri meg fra den forferdelige skjebnen det var å ikke bare forelske meg i menn.

Den typen hat kan være lett å hanskes med, fordi den er helt åpenbar. Vi vet:

Sånn snakker vi ikke om andre. Sånt tolererer vi ikke.

Verre er det når politikere, lærere og andre begynner å kopiere språk og holdninger som bunner i hat. Men pakkes inn som kritikk.

Som å trekke inn barn i debatten om pride-tog, og argumentere for at markeringen er seksualisert, eller at feiringen, som markerer menneskerettigheter og mangfold – er en ideologi.

Det bunner blant annet i grov hatprat, som da man omtalte homofile og pedofile i samme åndedrag i Norge.

Transdebatten er et annet glimrende eksempel på skjult hat. Som at transkvinner har planer om å begå overgrep inne i kvinne-garderobene om de bruker dem.

Men det sies jo ikke sånn. Det pakkes inn, til en faktisk diskusjon.

Så må transpersoner sitte og høre på hvorfor noen mener de er farlige av natur, og homofile – hvorfor de fremmer en skummel ideologi som kommer til å hjernevaske barna våre.

Det er bare strøssel på toppen av traumene mange allerede bærer på.

Til dem som er rasende nå, og mener de må få si og mene det de vil: Hva med dem du snakker om?

Bare for litt perspektiv: Homofile har blitt drept, forfulgt, utsatt for vold, stigmatisering, utenforskap, hets og det som jævligere er, på bakgrunn av hvem de elsker.

En gruppe som fremdeles, i mange land, blir drept.

Sju land straffer i dag homofili med dødsstraff, og 78 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter eller arbeidsstraff.

Herregud, les det en gang til, og fortell meg at du ikke forstår hvorfor vi trenger en markering.

Ja, vi skal selvsagt få være uenige i ting, også i de sakene som er vanskelige. Men da skal man også være forsiktig med hvor argumentene man bruker kommer fra, og hva man eventuelt kan misforstås på.

At mennesker får feire kjærligheten, og markere kampen homofile fortsatt må stå i, en måned i året, burde da ikke være så vanskelig.

Og hvis det er det «motstemmene» mener, så får de heller skrive det i et brev med sirlig løkkeskrift, så kan vi være åpne om hva det er:

Hat.

