Jeg er woke og stolt av det!

Jeg er helt sikker på at verden hadde vært et bedre sted hvis flere var «woke».

SIMEN BONDEVIK, tredjekandidat til bystyret for Partiet Sentrum i Oslo

«Woke» må være et av de mest omtalte og omdiskuterte begrepene den siste tiden.

I VG kunne vi tidligere i vår blant annet lese om Sunniva Sæterdalen (18) og Nhan Kien Nguyen Huynh (22) som identifiserer seg som «antiwoke». Tidligere har også Jack Chen (20) erklært krig mot “woke” i samme avis.

Jeg synes det er fryktelig merkelig å bygge identiteten og samfunnsengasjementet sitt rundt å være motstander av kampen mot diskriminering.

For det er nettopp det å være «woke» betyr og handler om; årvåkenhet mot diskriminering og undertrykkelse.

Jeg er woke og stolt av det. Både i hverdagslivet og gjennom mitt politiske engasjement forsøker jeg å belyse og bekjempe diskrimineringen undertrykte grupper i samfunnet er utsatt for.

Mennesker med minoritetstilhørighet skal ikke stå alene i denne kampen.

Det bekymrer meg at «woke» nærmest har blitt et skjellsord i samfunnsdebatten.

Skal vi tro VGs avstemningsboks i denne saken, identifiserer 68 % seg som «antiwoke», mens kun 8 % svarer at de er «woke».

Folk flest synes tilsynelatende at «woke» har gått for langt. Det synes jeg er skremmende og vanskelig å forstå.

Hva er det «antiwoke»-aktivister egentlig er redde for? Er det tanken om et samfunn fritt for rasisme som skremmer dem?

Synes de det er for utfordrende om funksjonshemmede fikk samme rettigheter som resten av befolkningen? Frykter de et samfunn der skeive mennesker kan leve livet sitt i fred og trygghet?

Fordi det er nettopp disse tingene mennesker som identifiserer seg som «woke» verden over kjemper for.

Et likestilt samfunn hvor alle mennesker uavhengig av minoritetstilhørighet kan leve trygge og gode liv uten å bli utsatt for systematisk diskriminering fra storsamfunnet.

LURER: – Folk flest synes tilsynelatende at «woke» har gått for langt. Det synes jeg er skremmende og vanskelig å forstå, mener Simen Bondevik.

Selvsagt kan fenomener som kansellering ha negative konsekvenser.

Ytringsfrihet er også en viktig verdi i samfunnet vårt, men den bør ikke være helt uten begrensninger. Jeg mener vi trenger en offentlig debatt i Norge om ytringsansvar, altså ansvaret vi alle har for hvordan vi ytrer oss og hva det vi ytrer gjør med både folk og samfunnet rundt oss.

Jeg tror heller ikke at jeg og andre som identifiserer seg som «woke» nødvendigvis er bedre mennesker eller har en høyere moral enn andre. Men jeg forsøker hvertfall så godt jeg kan å se saker fra flere andre perspektiver enn kun mitt eget.

Spesielt er det viktig for meg å lytte til de av oss som tilhører en eller flere undertrykte minoritetsgrupper.

Som Desmond Tutu så sant sa det: «If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor».

Jeg er helt sikker på at verden hadde vært et bedre sted hvis flere var «woke».