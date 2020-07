Kommentar

En vellykket kampanje

Av Shazia Majid

KJEMPER FOR RETTIGHETENE: «Stopp kvinnedrap», «Innfør Istanbul-konvensjonen», «Vi vil ikke holde tyst», står det på noen av plakatene i en demonstrasjon i Istanbul 19. juli. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Et nytt fenomen i sosiale medier om kvinnevold snublet kraftig i starten. Men alt er godt som ender godt.

Har du sett mange flotte svart-hvitt bilder av kvinner i feeden din i sosiale medier (SoMe) de siste dagene? Du lurer kanskje på hva det handler om?

Det handler om å skape bevissthet rundt kvinnevold, særlig i Tyrkia. Men ikke alle som har lagt ut bilder av seg selv, var klar over det. De fleste ville bare signalisere at de er del av et kvinnefellesskap hvor kvinner støtter kvinner.

Like sikkert som et sosiale medier-fenomen, er den moralske pekefingeren som følger med. Det være seg Black Lives Matter-bevegelsens #blackouttuesday, flagg-debatten etter terrorangrepene i Frankrike i 2015, emneknaggen #jesuischarlie, folk som endrer profilbildet til pride-flagget og listen fortsetter. Ofte handler kritikken om at slike enkle uttrykk er moralsk posering.

Det er lett å hånflire av slike som kaster seg på bølgen uten å sette seg inn i konteksten. Men en debatt er en debatt, og SoMe-fenomenene skaper blest, etterfulgt av korreks og mer bevissthet som resultat.

Det at jeg skriver denne teksten i landets største avis beviser det. Altså er det ikke meningsløse selfies i sort / hvitt.

For noen dager siden havnet et kjedebrev i innboksen min. Sendt til meg av tre kvinner jeg ser opp til, for den innsatsen de gjør for kvinnefrigjøringen. Jeg agerer aldri på kjedebrev, men jeg gjorde det denne gangen. Jeg postet et svart-hvitt bilde av meg på Instagram og skrev blant annet «Ikke noe er sterkere enn kvinner som slutter rekkene mot patriarkatet». Selve kjedebrevet jeg fikk nevnte ingenting spesifikt om kvinnevold.

Det jeg ikke visste på det tidspunktet, men ble klar over kort tid etter, var at kampanjen skal ha startet i Tyrkia. 16. juli forsvant 27 år gamle Pinar Gültekin fra Mugla-provinsen i Tyrkia. 21. juli ble hun funnet slått og kvalt til døde. Gjerningspersonen, en tidligere kjæreste, hadde forsøkt å brenne liket. Drapet skapte kraftige reaksjoner, og særlig kvinner tok til gatene og krevde at landets myndigheter gjorde noe for å forhindre kvinnedrap begått av menn i nære relasjoner.

Protestene stikker dypere enn dette ene drapet. 41 prosent av tyrkiske kvinner har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Nærmere 500 kvinner ble drept av sine nære i 2019, tallet vil være høyere i 2020. Coronapandemien har ført til stor økning i vold mot kvinner, ikke bare i Tyrkia, men i land over hele verden.

Kvinneopprøret i Tyrkia har tiltatt fordi den konservative regjeringen og de religiøse gruppene for tiden forsøker å delegitimere Europarådets konvensjon, også kalt Istanbul-konvensjonen, som landet var den første til å signere.

Konvensjonen fra 2011 var et rammeverk ment å beskytte kvinner og straffeforfølge gjerningspersoner. Enkelte muslimske ledere i Tyrkia har den siste tiden gått ut og kalt konvensjonen «vestlig påvirkning», og et forsøk på å oppløse familiens plass i samfunnet.

Denne gangen er det Pinar som er blitt ansiktet på kvinnevolden. Og, det er svart-hvitt-bildene som har blitt middelet man blant annet ønsker å bruke for å skape press på de tyrkiske myndighetene. Men, kampanjen treffer både globalt, lokalt og personlig. Vi kjenner alle en som har blitt, eller blir utsatt for vold fra en mann som står dem nær.

Men, ikke nødvendigvis utelukkende en mann – og det er her jeg ser verdien av slike kampanjer, som jeg mener oppfordrer til kvinnesolidaritet.

I land som Tyrkia, Pakistan, India og andre dypt patriarkalske land, spiller også kvinnene en rolle. Et patriarkat er avhengig av kvinnelige tilretteleggere. Her i Norge tar vi nærmest for gitt av kvinner støtter kvinner. Det er ingen selvfølge alle steder.

Kvinner kan være avgjørende i undertrykking av andre kvinner. Ikke sjelden er det mødre, bestemødre, søstre, kusiner og venninner som har lokket ofre i døden. Slik tilfellet har vært i saker i Pakistan. Landet hvor det regnes med at 1000 kvinner blir «æresdrept» årlig. I India har svigermor og svigersøstre en fremtredende rolle i utførelse av kvinnevolden. 7 166 kvinner ble drept i India i 2018 i såkalte «dowry deaths», medgift-drap, også kalt «brud-brenning». I mange tilfeller har kvinner vært gjerningspersoner, eller medhjelpere i drapene.

Det handler ikke bare om drap og fysisk vold. Kvinner kan oppleve å møte unnvikelse eller lite forståelse fra andre kvinner når de forteller om overgrep. Særlig seksuelle, psykiske og verbale overgrep, som kan være like destruktive som fysisk vold.

I Norge havner mange innvandrerkvinner på krisesentrene, fordi de ikke har noen andre steder å søke tilflukt. Få av venninnene åpner sine hjem i fare for involvere seg i familieanliggende. Eller, for selv å bli stemplet som «en slik en». En freidig og frigjort kvinne. Begge egenskaper sett ned på i patriarkalske miljøer.

Derfor mener jeg vi skal holde tunge rett i munn, ikke bare når vi poster selfiene, men også når vi henter frem pekefingeren.

«La oss ta et løfte om å passe på hverandre», avsluttet jeg Instagram-posten min med.

Jeg ser en verdi i at kvinner går ut og lover å støtte og løfte andre kvinner. Kanskje er løftet (moralsk) posering i gjerningsøyeblikket for noen av oss, men den vil gnage i underbevisstheten neste gang de svikter kvinnefellesskapet.

