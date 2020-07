Foto: Roar Hagen

Facebooks vidunderlige verden

Vi må stille samme krav til Facebook som til øvrige medier, og de som bevisst sprer løgner og sjikane må stilles til ansvar, skriver Langeland i dette innlegget.

Eirik Dåstøl Langeland, Statsviter og lokalpolitiker i Kristiansand (Ap)

Tenk deg en verden der mennesker har gitt bort alle rettigheter i bytte mot lykke og stabilitet. Dette er fremtidsvisjonen i Aldous Huxleys roman «Brave new world» («Vidunderlige nye verden»), som ble gitt ut i 1932. I denne dystopiske fremtidsvisjonen har teknologi og konformitet gitt staten totalitær makt.

I motsetning til Orwells 1984 skjer ikke dette gjennom overvåkning, propaganda og tortur, men ved å manipulere mennesker til å gi fra seg alle rettigheter av fri vilje. De som befant seg på bunnen av hierarkiet har bokstavelig talt blitt flasket opp (alle mennesker blir unnfanget i flasker) til å være fornøyde med å gjøre all drittjobben for de som er over dem.

For rundt 10 år siden leste jeg en artikkel som var skrevet av en person som nylig hadde slettet seg fra Facebook. Grunnen, hevdet hun, var at Facebook var i ferd med å skape en verden der brukerne gav fra seg kontrollen og personlig informasjon til et selskap uten å vite hva de kom til å bruke dette til – noe som kunne gjøre dem like mektige som en stat. «Liker ikke», var hennes konklusjon.

For noe sprøyt, tenkte jeg da; Facebook er en fantastisk oppfinnelse som gir oss mulighet til å være virtuelt sosiale. Alle mine venner er jo på Facebook, og det har aldri vært lettere å følge med på hva de driver med, når de har bursdag og planlegge artige gjøremål sammen. Hva kan det skade at Facebook som selskap får denne informasjonen?

Siden jeg leste denne artikkelen for rundt 10 år siden har vi fått Brexit, og deretter Trump som president. Begge deler kom som følge av massiv deling av falske nyheter i sosiale medier, og Facebook især. I den amerikanske presidentvalgkampen 2016 var det høyrepopulistiske Breitbart det mest delte nettstedet av alle – Breitbart bedrev ren propaganda for Trump og det Republikanske partiet.

I etterkant har det politiske debattklimaet blitt stadig mer polarisert. Algoritmene til Facebook sørger for at brukerne blir foret med «nyheter» i sin «nyhetsfeed» med lesestoff som Facebook vet at brukeren er interessert i. Det høres jo bra ut, men problemet er at Facebook ikke skiller mellom ekte og fabrikerte nyhetssaker og heller ikke på kvaliteten på innholdet; en akademiker vil dermed få opp forskningsartikler, mens en konspirasjonsteoretiker får opp «nyheter» som bekrefter deres verdenssyn der verden er flat.

I 2018 ble Facebook-siden «Sørlandsnyhetene» til. Bakmennene var anonyme og fikk i to år spre grove personangrep og konspirasjonsteorier mot en rekke navngitte politikere, næringslivsledere og offentlige tjenestepersoner i Kristiansand.

Sørlandsnyhetene var en ren kampanjeside som frontet populistiske standpunkter. Som lokalpolitiker i Kristiansand hadde jeg kjennskap til sakene de omtalte, og nesten hver «artikkel» var bygd på løgner, faktafeil eller grov tendensiøs fremstilling (for eksempel ved å utelate vesentlige fakta). Siden ble i praksis etter hvert en anonym kampanjeside for partiet Demokratene og den nystartede Tverrpolitisk Folkeliste.

Jeg, og andre, har flere ganger rapportert artikler med de verste falske nyheter og personangrep, inkludert grunnløse anklager om korrupsjon. Svaret er de samme hver gang: «Innholdet er ikke i strid med Facebooks retningslinjer». Heller ikke det å kalle folk grunnløst for nazister er i strid med Facebooks retningslinjer.

I en kommentar til avisen Fædrelandsvennen sier sjef for Facebook i Norge, Rune Paulseth: «Det er for eksempel tillatt å si at en virksomhet drives uetisk, at en politiker er korrupt, eller at noen er rasist, [Vi ønsker ikke å forhindre] oppmerksomhet rundt noe som kan være viktig at få belyst». Dette er en logikk som er snudd på hodet. Det er alltid den som fremmer en påstand som har bevisbyrden.

I følge Facebook kan altså hvem som helst lyve fritt og endog bruke tusenvis av kroner på å sponse innlegg slik at disse løgnene kan nå tusenvis av andre brukere. Facebook har på denne måten gjort løgner og polarisert debatt til en forretningsmodell. Ytterliggående politiske bevegelser tjener på dette fordi det gir dem muligheter til å spre løgner og konspirasjonsteorier til et ubegrenset antall brukere. Det var slik vi fikk Donald Trump og derfor er den politiske debatten i både USA og Europa mer tilspisset og polarisert enn noensinne.

Heldigvis er det en pågående kampanje med navn #StopHateForProfit der store selskaper har gått sammen om å stoppe annonseringen på Facebook inntil de gjør noe for å stanse denne utviklingen.

Dessverre tror jeg det må mer til – Norges lover er ikke tilpasset den nye medievirkeligheten med sosiale medier. Her trengs det en lovendring. Vi må stille samme krav til Facebook som til øvrige medier, og de som bevisst sprer løgner og sjikane må stilles til ansvar.

I Huxleys vidunderlige nye verden hadde menneskeheten byttet bort alle rettigheter mot stabilitet. I Facebooks vidunderlige verden har vi byttet bort folkeskikk og sannhet mot bursdagshilsener og morsomme kattevideoer.

Publisert: 20.07.20 kl. 15:39

