KRISE: – Libanon er dypt inne i en katastrofal økonomisk spiral som ingen ser veien ut av, skriver Larsen, forfatter av boken Libanon. Her ser vi en kvinne bli evakuert etter eksplosjonen i Beirut tirsdag. Foto: PATRICK BAZ / AFP

Debatt

Vi har et ansvar for å hjelpe libaneserne!

Var eksplosjonen i Beirut starten på en ny borgerkrig? Vi har et medansvar for å bidra til at libaneserne kan leve i fred, ikke minst fordi landet er så sterkt belastet av flyktninger. Libanon tar et stort ansvar for flyktninger på vegne av resten av verden.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ERLEND LARSEN, stortingsrepresentant (H) og tidligere presse- og informasjonsoffiser for den norske FN-bataljonen

Libaneserne har gått igjennom mange lidelser. Siden borgerkrigen tok slutt for 30 år siden har det totalt sett vært vekst, velstandsøkning og gode livsvilkår. De siste par årene har det gått jevnt nedover. Det kulminerte i oktober med store demonstrasjoner mot myndighetenes handlingslammelse og manglende evne til å ta vare på egne innbyggeres grunnleggende behov.

En ekstrem inflasjon, svak økonomi i staten og blant innbyggerne, påfølgende høy arbeidsledighet, statsledere med rekordlav troverdighet og påfølgende konflikter.

Erlend Larsen, som i 2008 gav ut bok om Libanon.

Det er få land i verden som huser så mange flyktninger i forhold til landets innbyggertall. Det har vært svært belastende i mer enn 70 år. Borgerkrigen i Syria har satt Libanon ovenfor store prøvelser. Ifølge CIA World Factbook er det til sammen 1,5 millioner flyktninger i et land med like mange innbyggere som Norge. Libanon er på størrelse med Rogaland fylke.

Norge var blant de første som sendte soldater til Libanon da konflikten mellom PLO og Israel toppet seg i 1978. 20 år i en fredsbevarende operasjon skapte tette bånd mellom tusenvis av nordmenn og libanesere. Det er mange av oss som har et hjerte som banker litt ekstra for dette landet med så svak og skjør politisk ledelse.

Det er først fra neste år Norge trer inn i FNs sikkerhetsråd, men vår tilknytning til Libanon og Midtøsten gjør at vi har større muligheter til å påvirke enn mange andre land. Norge bør vurdere å tilby hjelp til å etterforske eksplosjonen i Beirut. Vi bør også vurdere tiltak for å dempe konfliktene slik at vi unngår enda en borgerkrig. Landet og regionen har lidd nok.

les også Enorme ødeleggelser i Beirut – minst hundre har mistet livet

Libanon er dypt inne i en katastrofal økonomisk spiral som ingen ser veien ut av. Økonomien kollapser, vanlige folk har ikke råd til mat, landet har ikke råd til å produsere strøm. Prisene på matvarer og andre livsnødvendige produkter er doblet eller triplet.

Mange av ingrediensene til en borgerkrig ligger der. Det er å håpe at de neste dagene vil vise hva som var årsaken til eksplosjonen, og at den ikke var begynnelsen på en ny og opprivende borgerkrig. Skjer det, kommer borgerkrigen til å påvirke oss her nord uansett om vi vil eller ikke.

Pity the nation!

Publisert: 05.08.20 kl. 12:21 Oppdatert: 05.08.20 kl. 12:57

Les også

Mer om Libanon Beirut

Fra andre aviser