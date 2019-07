STRESSER IKKE: – Jeg føler ikke skam for at min mann er bedre til å støvsuge enn meg, skriver Catharina Munthe. Her fotografert hjemme sammen med ektemannen Fabian Stang. Foto: Hallgeir Vågenes

#Stressa2019: – Jeg føler ikke skam for at min mann er bedre til å støvsuge enn meg

Selv om vi så gjerne vil at oppgavene skal fordeles likt på hjemmebane, så gjør vi det sjelden. Og damene blir stressa. Når de samme stressa damene blir fortalt av sine ustressa søstre at det er mulig å fordele oppgavene på andre måter forsøker de å «shame» oss fordi vi ikke er «bra nok», skriver Catharina Munthe om stress-debatten.

CATHARINA MUNTHE, tidligere politisk rådgiver for Høyre

– «Nei, du er jo ikke så god på sånt, hø hø...»

Vi er midt i en diskusjon om likestilling og kjønnsrollemønstre en sen sommerkveld. Jeg hadde nettopp fortalt at hjemme hos oss er det mannen som støvsuger og vasker klær, fordi han er bedre på å se når det trengs enn jeg er. Familien min sitter rundt bordet og er enig.

Jeg er ikke god på rydding. He, he, he. Men under latteren lusker en mening om at jeg nok burde være bedre på det. Og dette fra mennesker som nettopp hadde klaget på oppgavefordelingen hjemme hos seg selv!

Og når jeg forteller at hos oss er fordelingen utradisjonell, forsøker de å latterliggjøre det og få meg til å føle på at det er galt. I mitt hode skjer omtrent dette; «Hæ? Men..? Altså..? OK, what ever!»

Jeg føler ikke skam for at min mann er bedre til å støvsuge enn meg. Jeg klager aldri på blekrosa t-skjorter, som før var hvite, og jeg gir en uendelig lang faen i hva noen måtte mene om fordelingen av oppgaver hjemme hos oss.

Men denne bittelille utvekslingen gjorde meg oppmerksom på noe som jeg tror kan være en del av problemet bak #stressa2019.

For selv om vi så gjerne vil at rollene og oppgavene skal fordeles likt på hjemmebane, så gjør vi det sjelden. Og damene blir stressa. Når de samme stressa damene blir fortalt av sine ustressa søstre at det er mulig å fordele oppgavene på andre måter forsøker de å «shame» oss fordi vi ikke er «bra nok». Hæ? Men..? Altså...? OK, what ever!

Ser dere? Dere stressa jobbskulkere? Kan du med hånden på hjertet si at du ikke dømmer oss som kjøper kake til avslutningene? Vi som sier til barnet «Nei, håndball skal du ikke trene, for jeg gidder ikke å tilbringe hver helg på turné gjennom østlandets svette idrettshaller».

Eller vi som sier til mannen vår «Jeg synes den t-skjorta faktisk er finere nå, jeg» når den en gang så hvite t-skjorta kommer ut av vaskemaskinen lysegrå eller lyserosa.

Eller kan det hende du «tenker ditt» om oss? Fikk du litt lyst til å kjefte litt på meg nå? Særlig på grunn av dette med håndball, ikke sant..?

Vel, da skal du vite at du er en del av problemet. Det er ditt blikk, dine ord og dine handlinger som fører til stresset.

Og til jobbskulking. Som fører til statistikk som sier at damer er mer syke enn menn. Som igjen fører til at enkelte arbeidsgivere kvier seg for å ansette kvinner... Som fører til at flere kvinner jobber deltid... som fører til at flere kvinner tar mer ansvar på hjemmebane..

Ser du sirkelen? Skjønner du det?

Dine valg for ditt familieliv er selvsagt dine og bare dine. Prioriteringene du gjør påvirker hvilken hverdag du får. Og enda viktigere; det påvirker hvordan datteren og sønnen din tror ting skal være.

Så det er ditt ansvar å rydde plass i hverdagen til at du kan være et godt forbilde. Det er ditt ansvar å rydde plass i hodet ditt til å anerkjenne alternative oppgaveløsninger.

Om det betyr at barnet ikke har hvite klær, eller må nøye seg med å bruke fritidstilbudet i nærheten av der du bor, så blir det slik.

I alle fall hos oss. Hvor vi verdsetter tid høyere enn kakebake-trofeer.

#ikkestressa

