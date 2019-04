PÅSKETUR: Nordmenn setter overnattingsrekord i fjellet. Her fra Mårbu turisthytte på Hardangervidda. Foto: Jørgen Braastad

Leder

Helt herlig og typisk norsk

Påskefjellet er merket og kjørt opp. DNT tilbyr mat og huslyd. Hjelpekorpset passer på. Påskefjellet ville ikke vært det samme uten dugnaden.

Påsken er sen i år, men forholdene er likevel gode i mange fjellområder. Den norske turistforeningen har åpnet 550 hytter over hele landet. 4300 skiløyper er kvistet opp. Det er et populært tilbud. DNT opplever overnattingsrekord, med en vekst på 8.500 overnattingsdøgn i fjor, ifølge NTB.

Denne tradisjonen med å dra på tur, den finnes ikke i alle andre land. Og det føles typisk norsk å slite seg opp i ulendt terreng for å spise svidde grillpølser ved en hyttevegg.

Den norske turtradisjonen hadde ikke vært det den er uten frivilligheten. Både DNT og Røde Kors’ hjelpekorps er avhengig av frivillige, og de fortjener en stor takk.

Også dette er typisk norsk. Lenge før velferdsstaten oppsto dugnaden i bondesamfunnet i middelalderen. Når det var behov for arbeidskraft, stilte lokalsamfunnet opp.

Og slik er det fortsatt. Selv om velferdsstaten har tatt over stadig flere oppgaver, finnes det knapt noen samfunnsområder hvor frivilligheten ikke bidrar, fortsatt i dag.

Dette er viktig også ut over de mange årsverkene som gjøres gratis. De nordiske landene står i en særstilling når det gjelder lavt konfliktnivå og solid økonomisk vekst. En viktig forutsetning er at vi har så høy tillit til hverandre. Og frivillige organisasjoner er en sentral arena for å skape dette samfunnslimet.

Før jul la regjeringen frem sin nye melding om frivillighet. Den viser at Norge fortsatt ligger på topp i frivillig deltakelse. I den nyeste befolkningsundersøkelsen fra i fjor høst, svarte 63 prosent at de hadde deltatt i frivillig arbeid i løpet av det siste året. Det er et av de høyeste tallene registrert siden målingene startet i 1998.

Ifølge de nyeste tallene, legger vi per år ned frivillig innsats som tilsvarer 148 000 årsverk, eller 75 milliarder kroner.

Dette er altså noe folk flest gjør, enten det gjelder velforeningen, koret, idrettslaget, museet eller påskefjellet. Det er ikke for uten grunn at «dugnad» er kåret til det norske nasjonalordet. For den er med på å gjøre Norge til et av verdens beste land.

Og det er noe å tenke på, når man kjører rundt og prøver å få solgt lodd, dopapir og kakebokser.

Publisert: 20.04.19 kl. 09:02