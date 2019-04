AP-KRITIKK: – Støres Ap er et parti uten ledelse, hvor de radikale kreftene vinner, mener Høyres Linda Helleland. Foto: Frode Hansen

Høyres Linda Helleland: – Aps næringspolitikk er et konkursbo

Nei til konsekvensutredning var ikke det eneste industrifiendtlige som kom ut fra Youngstorget denne helgen.

LINDA HELLELAND, stortingsrepresentant (H)

Mens Arbeiderpartiet avslutter sitt landsmøte, sitter jeg på et fly på vei til Bodø for å besøke bedrifter i Nordland. Nordland er ett av de fylkene som har god grunn til å være skuffet over Støres nye Arbeiderparti denne helgen. Økonomisk ansvarlighet er byttet ut med et ønske om å tilfredsstille alle. Dersom landsmøtet skulle oppsummeres i ett ord, vil det være «gratis». Alt er bedre når det er gratis, skal vi tro delegatene som var samlet på Youngstorget. Ubehagelige spørsmål, som hvem som skal betale for gildet, står ubesvart.

Samtidig som Arbeiderpartiet lover gratis SFO, gratis skolemat og gratis tannhelse, til en samlet kostnad på rundt 16-20 milliarder, sier de nei til tiltak som kunne vært med på å finansiere løftene. Konsekvensutredning i Lofoten , Vesterålen og Senja (LoVeSe) er det mest åpenbare eksempelet på dette, hvor det tidligere ansvarlige styringspartiet til Stoltenberg nå sier nei til å hente inn kunnskap, og nei til arbeidsplasser i nord.

Støres nye Arbeiderparti er et parti uten ledelse, hvor de radikale kreftene vinner gjennom på saker som er viktige for industrien og de som jobber der. Dette handler ikke bare om et nei til konsekvensutredning. Arbeiderpartiets glidning i oljepolitikken har pågått lenge, og helgens vedtak er egentlig bare den naturlige konklusjonen på flere år med vingling og uklare signaler. Senest i vinter måtte Støre ut og vingeklippe sin egen miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide, da han tok til orde for å se på leterefusjonsordningen. Og nettopp det er spørsmålet, når Arbeiderpartiet har gått mot konsekvensutredning: hva er det de vil måtte gi SV, MDG og Rødt i bytte ved neste korsvei?

Tidligere kunne man stole på at Arbeiderpartiet i industripolitikken ville ta valg som var gode for industrien og arbeidsplasser. Nei til konsekvensutredning var dog ikke det eneste industrifiendtlige som kom ut av Youngstorget denne helgen. Støres landsmøtetale, hvor han pekte ut seks vinnernæringer, men unnlot å nevne sjømaten, landets nest største næring, er nok et eksempel på at det nye Arbeiderpartiet til Støre ikke verdsetter ordentlig verdiskaping. Dette var ingen forglemmelse fra Støres side. På Stortinget foreslår Arbeiderpartiet å gjøre oppdrettskonsesjoner tidsavgrenset. Det betyr at staten skal kunne inndra og konfiskere konsesjoner og i praksis legge ned virksomhet som gründere og selskaper langs kysten vår har brukt generasjoner på å bygge.

Etter helgen skjønner jeg godt at LO og Fellesforbundet er skuffet. Fallende oljeinntekter, økende klimaforpliktelser, en aldrende befolkning, digitalisering og ny teknologi skaper både muligheter og utfordringer i arbeidslivet. Vår viktigste oppgave blir å sørge for at bedrifter kan skape lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, slik at flere kan bidra til statsbudsjettet, og færre må leve av det. Da trenger bedriftene forutsigbarhet, og de trenger politikere som kan stake ut en kurs og stå ved den. Det får de ikke med Støres nye Arbeiderparti.

I 2017 kompromisset Arbeiderpartiet med seg selv, og endte opp med å si ja til konsekvensutredning i deler av LoVeSe. Dette løftet som de ga oljen og industrien tok det ikke mer enn to år å bryte. Det er problematisk at Arbeiderpartiet tar så lett på løftene de har gitt næringsliv og bedrifter over hele landet. Når noen sitter og lurer på om de skal plassere pengene sine i en bedrift, rett og slett investere i Norge og norske arbeidsplasser, så er forutsigbarhet alfa og omega.

For vanlige mennesker betyr det mye at noen tør å investere. Investeringer i bedrifter og næringer gjør at bedriftene kan ansette flere, at de kan vokse, og at de kan skape overskudd. Det er bedriftenes overskudd som finansierer velferdsstaten. Dette kan det virke som Arbeiderpartiet og Støre har glemt.

Støres nye Arbeiderparti er et parti som vil bruke mye mer penger, og samtidig kutte i inntektene. Arbeiderpartiets næringspolitikk er som en bedrift som vil gi gratis lunsj og klesvask for sine ansatte, samtidig som bedriften bestemmer seg for å kutte egne inntekter. Det tar ikke lang tid før dette blir et konkursbo.

Høyres næringspolitikere reiser nå rundt i landet for å besøke bedrifter, lytte til deres erfaringer, utfordringer og utsikter for fremtiden. Det er fordi jeg vil høre fra de som betaler for skoler, for sykehus, for veier, for eldreomsorg, og alt annet vi nyter godt av i velferdsstaten. Velstand kan ikke vedtas. Den må skapes.

