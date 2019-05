ÅPNE: Lørdag forteller familien til Bjørn Gustav Brenna historien om da 77-åringen i 2013 tok sitt eget liv. Foto: Janne Moller-Hansen

Det eldste tabuet

Selvmordstallene blant eldre er alarmerende. Og noe av årsaken kan ligge i tabuer og fordommer mot aldring i vårt moderne samfunn.

Ingen hadde egentlig merket at han forandret seg. Han hadde vært i full vigør til han gikk av med pensjon. Og de første årene etterpå hadde han fortsatt virket fornøyd og vital. Han hadde brukt mye tid i hagen og på hytta. Reist en del. Tatt seg av barnebarna.

Så ble han gradvis mer passiv. Tausere. Vi trodde det var fordi han hørte dårlig. Han var jo ikke typen som klaget mye, men han hadde visst en del fysiske plager. Han ble mer skeptisk til omgivelsene, både familie og helsepersonell. De siste årene var han nesten helt stille.

Det er ingen konkret historie, men en syntese av flere. Det er en gjenkjennelig situasjon for de fleste; en mor, en far, en tante eller en onkel som sakte forandrer seg etter å ha gått ut av arbeidslivet. Som ikke ser ut til å «nyte sitt otium», slik man har trodd og regnet med.

Som ikke blir den spreke og sporty pensjonisten som stråler mot oss fra helsemagasinene. Men heller trekker seg inn i seg selv på en måte vi som har stått rundt ikke helt har evnet å forstå.

«Det å eldes på «gammeldags» måte med det gradvise forfallet som fordrer hjelp og omsorg, innbyr ikke til respekt i vårt samfunn», skriver overlege og spesialist i geriatri, Ildri Kjølseth, i boken «Eldre og selvmord».

Mens det er blitt større åpenhet om selvmord blant resten av befolkningen de siste ti-tjue årene, er selvmord blant eldre fortsatt tabubelagt. Kanskje fordi vi som står rundt ikke helt forstår aldringsprosessen, samtidig som vi frykter den fordi den minner oss på vår egen avslutning.

Kanskje fordi det føles skamfullt at vi ikke har klart å hjelpe en eldre slektning i hans eller hennes siste år.

Vi normaliserer symptomene på alvorlig depresjon blant mange eldre, rett og slett av berøringsangst for problemene. Resultatet av tabuene kan være mye av årsaken til mørketallene. Det er lettere å bortforklare dødsårsaken til et eldre menneske med helseproblemer enn til unge, fysisk friske mennesker.

Deprimerte mennesker er deprimerte av forskjellige årsaker. Ting jeg ikke bryr meg om kan gå hardt innpå deg. Det er vanskelig å si noe generelt om hva som driver en person til å ta sitt eget liv.

Men når ting tyder på at antall deprimerte er dramatisk mye høyere blant eldre enn blant resten av befolkningen, må vi skaffe til veie mer kunnskap for å få oversikt over omfang og årsaker.

Og da kan ikke gamle tabuer få stå i veien.

