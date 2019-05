DEN NYE KEISER: Kronprins Naruhito og kronprinsesse Masako ankom tirsdag det keiserlige palass for å være tilstede under en seremoni som markerte keiser Akihitos abdisering. Foto: Koji Sasahara / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Tronskifte i Japan

En ny keiser overtar på krysantemum-tronen i Japan. Keiser Akihito (85) går av og keiser Naruhito (59) tar over. Han er den 126. keiser i en ubrutt linje. Men Naruhito representerer et viktig generasjonsskifte. Han er den første keiser født i etterkrigstiden.

Keiser Hirohito satt på tronen da Japan var en aggressiv stormakt, drevet av ekstrem nasjonalisme og militarisme. Det endte i det totale nederlag i andre verdenskrig. Med kapitulasjonen forsvant både keiserens guddommelige status og politiske makt. Tidligere hadde keiseren all makt, i hvert fall i teorien. Nå er hans rolle seremoniell, men like fullt har keiseren en stor og viktig oppgave.

Keiser Akihito har tjent sitt land godt i 30 år. Da han overtok tronen etter sin far Hirohito annonserte han en æra av fred. Keiser Akihito og keiserinne Michiko har møtt folket, ansikt til ansikt, gjennom utallige besøk på skoler, bedrifter og hjem for eldre. Tidligere var keiseren fjern, opphøyet og tilbedt. Akihito har foretatt en radikal fornyelse av keiserdømmet som passer det moderne, demokratiske Japan. Derfor er keiserdømmet populært, med oppslutning fra mer enn tre av fire japanere, ifølge meningsmålinger.

Statsminister Shinzo Abe takker keiser Akihito for å ha vært til stor støtte og trøst for sitt folk. Han har delt folkets gleder og sorger, sier Abe. Det har vært særlig viktig i nasjonens tyngste dager. Da Japan ble rammet av en trippel-katastrofe i 2011, jordskjelv, tsunami og radioaktive utslipp, reiste keiserparet til de hardest rammede, mange ganger over flere uker. Paret brukte sin posisjon for å mane til samhold og solidaritet.

Keiseren er selv symbolet på Japans tradisjon og nasjon. Keiserdømmet har bestått i ubrutt linje siden år 660 f. Kr., og er verdens eldste monarki. Det finnes ultrakonservative nasjonalistiske miljøer i Japan, men keiser Akihito har ikke gått deres ærend. I stedet har han valgt å fokusere på fred og forsoning med andre land i regionen. I ruinene av krigen bygget Japan et stabilt demokrati og en sterk økonomi, men keiserdømmet består som et viktig og samlende institusjon.

Keiser Naruhito markerer starten på en ny æra. Han må finne sin egen vei. Han skal ikke ha noen politisk rolle, men kombinere oppgaven som tradisjonsbærer med å symbolisere det moderne Japan. Hans far viste vei. Det beste skussmålet må være at det er økende oppslutning om keiserdømmet, i den moderne versjonen.

Publisert: 02.05.19 kl. 05:52