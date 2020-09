LØSNINGEN: – En vaksine som det er lett, billig og raskt å produsere er den beste måten å unngå at køen av fattig trengende blir uendelig lang, skriver kronikkforfatterne. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hva bør vi ønske oss av en vaksine mot Covid-19?

Norske forskere er i gang med å utvikle en Covid-19-vaksine basert på peptider, det vil si korte kjeder av aminosyrer. Vaksinen er nå under utprøving på forsøksdyr.

GUNNAR BJUNE, prof. emeritus i internasjonal samfunnshelse, Institutt for samfunn og helse, UiO

ANDRES S. SUSRUD, MSc i statistikk, daglig leder i Immunor AS

GUNNAR HASLE, PhD, spesialist i infeksjonssykdommer, Reiseklinikken

BIRGER SØRENSEN, cand.real i kjemi,styreleder i Immunor AS

Vi fire som har skrevet denne kronikken er selv involvert i vaksineutvikling, og derfor på ingen måte «uhildet». Det vi skriver er heller ikke ukjent for folk som jobber med disse tingene. Men vi opplever at noen enkle forhold ved vaksineutvikling sjelden er framme i offentlig debatt.

Ideelt sett bør en vaksine kunne beskytte alle mot å bli smittet, men det kan være et alternativ å ha en vaksine som beskytter mot alvorlig sjukdom og død. I begge tilfeller kan vi risikere at de mest sårbare ikke får vaksine. Det kan være folk i fattige land med skrøpelig helsevesen, gamle og syke med dårlig økonomi og de som ikke er i stand til å bestemme over eget liv, slik som fanger og flyktninger. Alle stater må ta ansvar for sine sårbare grupper og ikke overlate ansvaret til den enkelte. Og vaksinen må testes ut på mennesker med forskjellig gentisk og smittemessig bakgrunn.

Det er stor enighet om at helsepersonell er første prioritet i en pandemisituasjon. Det er dem vi er avhengige av både for smittevern og for behandling om vi blir sjuke. Eldre i institusjoner er en like opplagt annen prioritet. Og her støter vi på et problem: Mange eldre har sjukdommer som svekker immunsvaret og kanskje gjør at vaksinen ikke er effektiv.

KRONIKKFORFATTERE: Gunnar Bjune, Andres S. Susrud, Gunnar Hasle og Birger Sørensen. Foto: PRIVAT

Samtidig er det ofte ansett som etisk uakseptabelt å teste nye vaksiner på «svake grupper». Skal barn vaksineres? De blir svært sjelden alvorlig sjuke, men betyr antakelig en del for spredningen av virus. Vi kan ikke akseptere mye bivirkninger hos barn som ellers er helt friske! Balansen mellom faren en vaksinerer mot og farene ved å bli vaksinert kan tenkes å være uakseptabel i retning av vaksinekomplikasjoner.

Og hva med fattige folk i land som ikke kan kjøpe inn vaksine eller som har så svakt helsevesen at vaksinen ikke kan distribueres effektivt? Utfordringen til internasjonal solidaritet blir formidabel, og større jo dyrere vaksinen blir. Jo større del av verdens befolkning som forblir uvaksinert, jo lenger vil viruset sirkulere.

De vaksinekandidatene som har kommet lengst i kappløpet produseres på en veldig komplisert og krevende måte. Kvalitetskontrollen blir dyrere. Det finnes billigere alternativer. Så hvorfor tenker ikke alle utviklere på å gjøre vaksinen billigst mulig, så lenge kvaliteten holder? Forklaringen er antakelig ganske enkel. Det er generelt lite penger å tjene på vaksiner mot infeksjonssjukdommer og utviklingsarbeidet er krevende og langvarig.

En pandemi forandrer dette bildet drastisk. Ny teknologi utvikles med rekordfart og myndighetene er villige til å gjøre sitt ytterste for å øke farten i godkjenningsprosessene. Disse nye teknologiene kan gi enorme inntekter i framtida når de brukes til utvikling av kreftvaksiner for de kjøpekraftige.

De fleste vaksiner gir litt ubehag, men langvarige og alvorlige reaksjoner er helt uakseptabelt. Her har vi et kjempeproblem i en epidemisituasjon. Vi har en hel del alvorlige tilstander som vi ikke kjenner årsaken til, og som også kan tenkes å utløses av vaksiner. Under beskyttelsesforsøk på mennesker prøver en å følge dette nøye. Men hvis lidelsen som mistenkes i seg sjøl er sjelden, vil det ikke være nok deltakere i utprøvingsfasen til å si om det er en sammenheng eller ikke. Bare langvarig observasjon av vaksinen i allmenn bruk vil kunne gi et svar. Da er det viktig at det finnes et system for å gi hjelp og kompensasjon til dem som kan ha fått en alvorlig skade.

Noe i vaksinen er så likt molekyler i menneskekroppen at vi utløser en autoimmun reaksjon. Immunapparatet vårt går til angrep på vår egen kropp. Dersom en analyserer piggene (spike-proteinet) på Covid-19 viruset i et dataprogram som tar biter på seks aminosyrer og sammenlikner dem med biter av våre egne proteiner, finner vi at ca 80 prosent av disse bitene likner på oss.

Det betyr ikke at en vaksine med hele spike-proteiner vil være farlig, men det betyr en risiko som en må følge nøye med på. Vårt forslag til vaksine har tatt hensyn til dette og utelatt alle de bitene av spike-proteinet som immunapparatet kan forveksle med humane proteiner. En mindre kjent bivirkning er «Antibody Dependent Enhancement». Den vaksinerte har dannet antistoffer mot feil deler av viruset og får forsterket sykdom i stedet for beskyttelse.

Det finnes også andre måter en vaksine kan føre til problemer på. For å få et kraftig immunsvar er vaksiner tilsatt stoffer som kalles adjuvans. Noen av disse stoffene har gitt komplikasjoner hos enkelte personer. Derfor er det viktig at man prøver seg fram til en adjuvans som gir kraftig immunsvar av riktig type og uten i seg sjøl å lage problemer. Mange av de vaksinene som nå er under utvikling består av bærervirus som har fått deler av Covid-19 virus spleiset inn i arvestoffet sitt. De utprøvninger som pågår vil også bidra til å dokumentere egnetheten av disse som adjuvans.

Vi vet ikke sikkert om en blir immun etter gjennomgått Covid-19 infeksjon, men det er overveiende sannsynlig. Hvordan kan vi vite hvordan vi kan måle om en person er immun? Dersom antistoffer hindrer at virus som binder seg til overflaten på menneskeceller (virusnøytraliserende), er det oftest et tegn på beskyttelse. Antistoffer kan også binde seg til infiserte celler og gjøre at drepeceller tar livet av den infiserte cellen før virus har rukket og formere seg. Disse typene immunitet er vanskelig å måle, i alle fall på en stor befolkning. En spesiell type antistoffer, IgA, kan binde seg til virus og nøytralisere det på slimhinnene i luftveiene.

Uansett hvilken type immunrespons vi ønsker å utløse er det viktig at vaksinen har de delene av virus som binder seg til spesifikke molekyler på overflaten av cellene våre. Covid-19 binder seg til med to forskjellige reseptorer på luftveiscellene; en som kalles ACE2 (egentlig reseptor for et hormon) pluss en mer uspesifikk der bindingen mye skyldes elektriske krefter. De fleste vaksiner vi kjenner til som er under utvikling sikter seg inn på ACE2-reseptoren. Det kan vise seg å være utilstrekkelig.

Nær 80 prosent av alle barn blir i dag vaksinert av helsepersonell fra deres eget land. Dette er mulig fordi de aller fleste vaksiner kan lagres, transporteres og gis enkelt. En forutsetning for at nye vaksiner kan bruke det samme systemet er nettopp enkelhet.

Vaksiner som består av bærervirus med en bit av Covid-19 viruset i seg er mer krevende. Ekstra opplæring for å kunne vaksinere og ekstra personell utenifra kan lett ødelegger tilliten mellom folk og helsepersonell. Den største trusselen er likevel at pengesterke nasjoner kjøper opp all den vaksinen som kan produseres på kort tid.

En vaksine som det er lett, billig og raskt å produsere er den beste måten å unngå at køen av fattig trengende blir uendelig lang.

Publisert: 01.09.20 kl. 11:39

