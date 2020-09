Leder

Et truet arbeidsliv

Et velorganisert og trygt arbeidsliv er avgjørende for velferdssamfunnet. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

En av de viktigste nøklene - kanskje den aller viktigste - til det norske velferdssamfunnet, er et trygt og velorganisert arbeidsliv. Men det har lenge vært under press. Nå står et viktig slag om den norske modellen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det handler om EØS-avtalen, om arbeidsinnvandring, om svart arbeid, om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Og det handler om yrkesfagenes fremtid i Norge. Om hvorvidt ungdom vil finne det attraktivt å velge et yrkesliv med praktisk arbeid. Det avhenger blant annet av om de kan være trygge på at de går inn i en lovlydig og oversiktlig bransje, der seriøse bedrifter opererer med regulerte lønns- og arbeidsforhold.

Slik er det ikke i dag. De siste årene har vi sett en skremmende utvikling, med arbeidslivskriminalitet, utnytting av arbeidstakere som ikke kjenner rettighetene sine, manglende sikkerhet på byggeplasser, hvitvasking og skatteunndragelser. Selv i store offentlige byggeprosjekter har det ved flere anledninger vist seg å være kriminelle i sving.

Oslo og Skien

Noe av problemet i slike store byggeprosjekter er de mange leddene av underentreprenører. Den som får anbudet, leier gjerne inn underentreprenører til å utføre ulike deler av arbeidet - som å male, legge rør og mure.Ofte leier disse underentreprenørene inn noen under seg, som igjen leier inn noen under seg. Da ender det lett med at de som har bestilt arbeidet, ikke har oversikt over hvem som til slutt utfører selve jobben.

Gjennom de siste årene har flere av landets kommuner begynt å stille krav når de utlyser anbud. De mest kjente blant disse er Oslo og Skien. Noe av det kommunene krever, er at de som skal gjøre arbeid for dem, har fast ansatte, at de tar inn lærlinger, og at de har godkjente fagarbeidere. Og ikke minst viktig - at det kun kan være ett eller to ledd mellom den som bestiller arbeidet og den som utfører det.

Handlingsrommet

Modellene som blant annet Oslo og Skien har valgt, blir nå utfordret av EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Særlig kravet om bare to ledd i leverandørkjeden mener ESA i utgangspunktet er i strid med EUs regelverk for offentlige anskaffelser - og dermed også i strid med EØS-avtalen. ESA har stilt en rekke spørsmål til Næringsdepartementet, og vil fatte en avgjørelse basert på svarene herfra.

Denne uken demonstrerer byggfagforeningene og LO i Oslo til støtte for de kommunene som stiller krav i sine anbudsprosesser. Dette kan vi stille oss bak. Regjeringen må gjøre alt som står i dens makt for å unngå en fellende avgjørelse i ESA. Både for å sikre et ryddig arbeidsliv. Og for å sørge for at oppslutningen om EØS-avtalen i det norske folk ikke svekkes.

Mye står på spill. I denne saken må regjeringen utforske handlingsrommet som finnes i EØS-avtalen - og bruke det.

Publisert: 07.09.20 kl. 15:41

