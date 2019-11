STØTTER SAGEN: – Takk, Tore Sagen! Senk skuldrene, og hold fram som du stevner, skriver Aps Masud Gharahkhani. Foto: OLE MARTIN WOLD/KRISTER SØRBØ

Debatt

Hold fram som du stevner, Tore!

Vi er heldige som lever i et land med fri humor. Knebling av debatt, siling av «godkjent»/«ikke godkjent», er ikke en vei Norge bør inn på.

Nå nettopp







MASUD GHARAHKHANI, stortingsrepresentant (Ap)

Finnes det rasisme i Norge? Ja. Er problemet Tore Sagen? Nei. Jeg har med undring sett debatten om uakseptable fordommer og rasisme bli til et oppgjør med humor, satire og Sagen.

Som politiker er verdikampen det viktigste som driver meg. Norge er et av de mest inkluderende land i verden, men det betyr ikke at folk ikke opplever hverdagsrasisme og diskriminering. Det er trist å høre om mennesker som ikke blir kalt inn til jobbintervju, kun fordi navnet er «feil». Det er vondt å høre om barn som får slengt stygge meldinger etter seg på grunn av hudfarge.

Slik skal vi ikke ha det. Utenforskap er gift for et land bygd på fellesskap og tillit. Det skal Norge fortsatt være.

Vi har derfor et felles ansvar for å ta oppgjør med rasisme og etnisk diskriminering. Bidrag fra åpenbart anti-rasistiske komikere, må da ønskes velkommen – ikke analyseres i hjel med høye skuldre.

Jeg kom til Norge som liten gutt, fra et land «vi ikke liker å sammenligne oss med». Fordelen sånne som meg har, er at vi nettopp kan sammenligne. Mange av oss ser trolig klarere enn de fleste innfødte hvilke kvaliteter Norge har. Jeg ser demokratiet og friheten, jeg ser hvordan et sosialdemokratisk Norge har stilt krav og gitt meg muligheter.

Men jeg ser også hvor heldige vi er som lever i et land med fri humor. Knebling av debatt, siling av «godkjent»/«ikke godkjent», er ikke en vei Norge bør inn på. Derfor slutter jeg meg til dem som sier:

Takk, Tore Sagen! Senk skuldrene, og hold fram som du stevner!

Publisert: 07.11.19 kl. 16:55







Mer om