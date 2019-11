REDEGJORDE FOR STORTINGET: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har misforstått trygdereglene. Sammen med hele resten av Norges elite. Foto: Stian Lysberg Solum

Kommentar

Ministeren peker på alle andre

STORTINGET (VG) Den rødgrønne regjeringen og NAV er syndebukken i statsråd Anniken Hauglies fortelling. Men hennes egen forklaring frikjenner henne ikke.

Ja visst, beklaget hun. Da arbeidsminister Anniken Hauglie kom til Stortinget for å redegjøre for den største skandalen i offentlig sektor i fredstid, satt noen av de rammede på galleriet. Folk som er blitt dømt etter en lov som ikke gjaldt.

Og Hauglie ga en troverdig og ektefølt beklagelse.

Det er lettere å beklage noe andre har gjort. Og i sin forklaring pekte Hauglie på alle andre.

les også NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

Hauglie skal oppklare to ting: Hvorfor Norge har tolket loven feil siden 2012 og hvordan hun håndterte saken da hun ble kjent med den.

Dagens redegjørelse i Stortinget klarerer ikke Hauglie på hverken punkt 1 eller 2.

For selv om den rødgrønne regjeringen gjorde feil i 2012, frikjenner det ikke etterfølgerne. Politikere har for vane å anbefale seg selv, om det skal bli orden på ting.

les også Opposisjonen vender ryggen til Hauglies gransking

Hauglie avfeide i sin redegjørelse kommunikasjonen hennes eget departement har hatt med overvåkningsorganet ESA. Hun sa til Stortinget at det var en annen type sak.

Men som VGs dekning har vist, er dette så relevant at ESA har skrevet et langt brev til departementet og bedt dem oppklare.

Statsråden var heller ikke interessert i å snakke mye om sin egen stortingsmelding fra 2016 om trygdeeksport. Det må være litt pinlig å ha utarbeidet en melding som nettopp gjør rede for EØS-reglene på området.

I meldingen står det at kontantytelsene kan eksporteres til EØS. Og ikke noe sted i meldingen neves det at retten bare gjelder utflyttede, som var Hauglies forsvar i Stortinget.

les også Flest nordmenn blant de dømte i trygdeskandalen

Når det gjaldt håndteringen av saken det siste året, snakket Hauglie stort sett om ting som allerede er kjent.

Hun pekte på NAV. Her fikk hun god hjelp av sine kolleger i regjeringspartiene, som fra Stortingets talerstol krevde NAV på et fat.

Og det kan godt hende det blir jule-sosisser av NAV i år. Men for Stortinget er det irrelevant. Stortinget kjenner kun statsråden.

les også Kontoutskrifter og valutaregister – slik beviste NAV klientenes utenlandsopphold

Det er en rekke spørsmål som fortsatt er ubesvart i denne saken.

Hvorfor sa ikke UD «følg med» da trygdeforordningen ble innført i 2012, og Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Hva med spesialutvalget for trygd, som Hauglie pekte på?

Hvorfor ble det ikke arrangert en høring i Stortinget om innføringen?

Hvorfor skrev ikke regjeringen i sitt notat da de innførte forordningen, at de nye reglene ville gjøre det lettere å eksportere sykepenger, noe det ser ut til at de visste?

Og hvorfor fortsatte den feilaktige praksisen under de blåblå, som nettopp hadde trygdeeksport som en av sine store saker?

Hvorfor rettet ikke Hauglies departement opp i den feilaktige fortolkningen av loven etter innspill fra EFTA, ESA og etter sitt eget arbeid med en stortingsmelding? Var det bare at de ikke skjønte det, eller holdt de ørene lukket hver gang ESA tok kontakt?

les også Trygdeskandalens kjerne

Og hvorfor trakk ikke Hauglie alvorlig i nødbremsen da det gikk opp for henne at de hadde tolket loven helt feil?

NAV fortsatte å anmelde folk etter at feilen var kjent internt. Så sent som i helgen slapp to personer ut av fengsel, uriktig dømt i trygdeskandalen.

I Anniken Hauglies fortelling er det den rødgrønne regjeringen og NAV som er skurkene.

Og hun har selvsagt litt rett i det. Hele Norges toppelite har dummet seg ut.

Og dette er gode venner å ha, når det står om jobben.

Alle er redd for at de selv skal gå med i dragsuget. Og akkurat det redder statsråd Haugli fra å måtte søke dagpenger med det første.

