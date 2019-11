GATESLAG: I røyken ved det polytekniske universitet i Hongkong arresterer opprørspolitiet en demonstrant. Flere hundre andre befinner seg i det beleirede universitetet. Foto: Ng Han Guan / AP

Kritiske timer i Hongkong

Demonstranter som opplever at de ikke lenger har noe å miste. Myndigheter som snarest vil gjenopprette orden, med alle midler. Kina som advarer om at Hongkongs delvise selvstyre står på spill.

Flere måneder med massive demonstrasjoner kulminerer nå i beleiringen av det polytekniske universitet i Hongkong. Politiet bruker tåregass og vannkanoner. Noen av demonstrantene kaster bensinbomber. Politiet truer med å skyte med skarpt.

Hvis politiet stormer universitetet kan mange liv gå tapt og samfunnet bli påført uopprettelig skade. Det er samtidig en fare for at tålmodigheten tar slutt i Beijing. Soldater fra folkerepublikken kan bli satt inn mot Hongkongs unge. Det er oppskriften på en katastrofe.

I en kritisk situasjon er det viktig å ta et skritt tilbake og forstå hvorfor situasjonen er blitt så tilspisset. En forløper til årets protester var de såkalte paraply-demonstrasjonene i 2014. Da demonstrerte store folkemengder mot foreslåtte udemokratiske endringer i valgsystemet. Markeringene var fredelige, men de unge ble ikke hørt. For mange var det likevel en politisk oppvåkning. De forsto at deres rettigheter var i fare.

Da myndighetene i vår la frem et lovforslag som åpnet for å utlevere borgere fra Hongkong til rettsforfølgelse i fastlands-Kina blusset protestene opp igjen. I Kina er domstolene under politisk kontroll og demonstrantene så lovforslaget som en alvorlig trussel mot deres rettssikkerhet.

Særlig mange av Hongkongs unge ønsker ikke et samfunn som gradvis ligner mer på det kommunistiske Kina. De vil forsvare sine rettigheter og utvide demokratiet. De fleste gjør det på fredelig vis, ved å bruke ytringsfriheten. Noen har gitt opp å nå frem med argumenter og har tatt i bruk brannbomber i gatekamper mot politiet.

Hongkong står ved kanten av avgrunnen. Situasjonen er farligere nå enn på noe tidspunkt siden den britiske kolonien ble tilbakeført til Kina i 1997. Et feiltrinn nå kan få fatale konsekvenser. Demonstrantene har stilt fem krav til myndighetene. Bare ett er innfridd. Det omstridte lovforslaget er trukket. Myndighetene bør snarest innlede en dialog med demokratiforkjemperne, lytte til deres rettmessige krav og innføre konfliktdempende tiltak.

