Ernas skuffer begynner å bli fulle

Tre fete utredninger bestilt av Erna Solberg er mer eller mindre gått rett i arkivet.

Solberg-regjeringen har de siste årene satt folk i arbeid for å foreslå ny organisering av domstolene, skattlegging av oppdrettsnæringen og vannkraften. For deretter å avvise forslagene.

Verst gikk det ut over den såkalte lakseskatten. Havbruksskatteutvalget fikk nemlig nei lenge før de hadde landet noe forslag. – Den som venter på en utredning, venter sjelden på noe godt, bemerket Tom-Christer Nilsen fra Vestland Høyre på landsmøtet i mars, ifølge NTB.

Da regjeringen mottok Sanderud-utvalgets forslag til ny beskatning i vannkraften, havnet den og i samme skuff. Finansminister Jan Tore Sanner sa han lyttet til kommunene og næringen. Det til tross for at regjeringen selv ville ha dette utredet. Og ikke minst bransjen selv. De har krevd endringer i årevis, slik at opprustning av eldre vannkraftverk skal bli lønnsomt.

Denne uken ble også utvalget som har utredet domstolsstrukturen de siste to årene, havnet i arkivet. Regjeringen, som ba om utredningen, sier nå den vil beholde absolutt alle norske domstoler. Det blir ingen innsparing å snakke om. Rettslokaler som har bare 30 prosent belegg, skal ikke bare beholdes, de skal rustes opp og digitaliseres.

Senterpartiet kaller denne kjempeseieren for sentralisering. De klager på at to av tre sorenskrivere forsvinner. Men disse folkene forsvinner ikke. Dette er dommere som skal fortsette å jobbe på samme sted. De får beholde samme lønn.

En sorenskriver er en leder av en domstol, og det trengs færre ledere, fordi rettskretsene slås sammen. Noen sorenskrivere går altså over til å bli vanlige dommere. Forskjellen, i tillegg til ny stillingstittel, er at de skal bistå andre domstoler i sitt distrikt når de kan. Og det er bra for dem dette dreier seg om. Altså folk som av en eller annen grunn må møte i retten. De fortjener å møte en mest mulig kompetent dommer.

Det er politisk vanskelig å få gjennom reformer i dette klimaet. Det er derfor det tyter ut av Erna Solbergs skuffer for tiden.

Det man likevel må spørre om, er om regjeringen for lett lar seg påvirke av særinteresser og lobbyister. Og hvem er det egentlig man mener skal betale for Nord-Norge-bane, vei, elbiler, bompengekutt, helse og velferd, når man ikke skal kutte noe sted, ikke øke skatteinngangen og beholde alt som før? I lengden går ikke dette rundt.

