LYKKELIGE DAGER: Nina Jensen sammen med Nicolai og sønnen Eik. Nicolai døde i juli i fjor. Eik (1) mistet sin kjære pappa, og Nina sitt livs store kjærlighet. Foto: Privat

Debatt

Den kortvarige lykken

I tre uker følte Nina og Nicolai seg som verdens heldigste. Så kom beskjeden som snudde opp ned på alt.

ANNE LISE RYEL, generalsekretær i Kreftforeningen

Mars 2018: Nina Jensen og Nicolai Roan blir foreldre for første gang. I armene deres legges en halv meter lang, velskapt gutt. Han får navnet Eik. «Den dagen da jorden sto stille», skriver de stolte foreldrene på Instagram.

Tre uker etterpå blir Nicolai syk. Prøveresultatene viser at han har en av de mest aggressive formene for hjernekreft. Beskjeden fra legene er nedslående: Muligheten for å overleve er minimal.

Kreftbehandlingen har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene. I dag overlever nærmere 75 prosent av nordmenn sin kreftsykdom, men bak statistikken er det store forskjeller. Fremdeles er det flere kreftformer som svært få overlever. Glioblastom, som Nicolai ble rammet av, er blant disse. Under fem prosent overlever sykdommen.

Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er andre eksempler. 20 prosent overlever lungekreft, mens bare ti prosent overlever bukspyttkjertelkreft. Dette er nedslående tall. Vi trenger mer penger til forskning og kliniske studier slik at flere liv kan reddes. Og det haster.

Fra 7. til 15. mars har Kreftforeningen sin store, årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft. I år samler vi inn penger til kreftformer som få overlever. Midlene som samles inn skal gå til forskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Kreftforeningen har som mål å samle inn 45 millioner kroner. Det er behov for mer kunnskap, og det er grunn til å tro at et felles krafttak vil bidra til bedre fremtidsutsikter for alle som får en kreftform med dystre prognoser. Opparbeidelsen av solide forskningsmiljøer er godt i gang, og her er det nødvendig med forsterkninger som gir rom for flere kliniske studier og persontilpasset behandling.

Nina og Nicolai forsøkte fortvilet å finne behandling eller kliniske studier som kunne hjelpe ham. Men jo mer de lærte, desto mindre ble håpet. Gjennomsnittlig overlevelse for kreftformen hans er 12 måneder.

Nicolai fikk 15 måneder. I juli i fjor døde han. Eik (1) mistet sin kjære pappa, og Nina sitt livs store kjærlighet.

For noen uker siden møtte jeg Nina. Samtidig som hun står midt i sorgen, engasjerer hun seg for kreftsaken, og jobber iherdig for at vi skal finne løsninger og få mer kunnskap om kreftformen som tok livet av samboeren. Slik at flere skal overleve sykdommen i fremtiden.

Noe av pengene vi samler inn under årets Krafttak mot kreft vil gå til forskning på kreftformen Nicolai hadde. Derfor håper jeg du vil ta godt imot bøssebærerne våre. De går ikke bare for dem vi har mistet. De går for oss alle, og for at vi skal få flest mulig dager sammen.

Publisert: 07.03.20 kl. 09:17

