Kommentar

Barn stiller de beste spørsmålene

Blir det 17. mai? Hva med sommerferie? Og hva skjer om Erna Solberg blir syk? Og ble hun flau da hun selv holdt på å glemme håndhilse-regelen?

Barn lurer på det samme som voksne, og de tør å spørre om det og. For eksempel om vi kan dra utenlands i år. Og om skolene åpner etter 14 dager. Og kan vi dra til besteforeldre etter at vi var på kjøpesenteret her om dagen?

For det var kun barn som stilte spørsmålene på corona-pressekonferansen som NRK Super og Aftenposten junior arrangerte mandag. Erna Solberg svarte sammen med kunnskapsminister Guri Melby og barneminister Kjell Ingolf Ropstad.

Og svaret på det med kjøpesenter er faktisk et klart nei. Du bør vente med å besøke besteforeldrene. Når det gjelder skolestenging, nasjonaldag og sommerferie, er svarene mer uklare.

– Men heldigvis er det mye fint å oppleve i Norge, sa kunnskapsminister Guri Melby, noe foruroligende. Hun visste heller ikke om skolestengingen forlenges eller om nasjonaldagen går som vanlig. Det kommer an på hva som skjer med sykdommen.

Erna Solberg på sin side innrømmet at hun ble flau da hun på torsdag glemte å følge sitt eget råd om håndhilsing.

– Ja, det tror jeg alle kan se på den videoen. Det var bra Bent Høie var der og fikk stoppet håndhilsingen, svarte statsministeren.

Solberg gjorde den samme flausen som andre statsledere har gjort i det siste. Hun fortalte det norske folk at nå er det slutt på håndhilsing. Så gikk hun rett i fellen selv og ville håndhilse av gammel vane.

Og det som er litt rart i denne krisen, er jo at vi alle - inkludert barna - ser at de som leder Norge, gjør andre ting enn resten av oss.

Toppledelsen i norsk helse er nå satt i karantene, etter at en av lederne slapp karantene etter hjemkomst fra Spania. Nå er han syk.

Men hva med Erna Solberg, om hun blir syk? Det var et spørsmål fra barna på pressekonferansen.

Og det er ikke rart de lurer. I går så de Kong Harald i karantene på Kongsseteren, mens finansminister Jan Tore Sanner hostet i hostekroken på pressekonferansen om støtte til næringslivet. Var Erna litt kortpustet og?

– Jeg er ikke så redd for å bli syk, for jeg tror jeg har en ganske god helse, sa Solberg.

– Jeg kjenner statsministeren så godt at jeg tror ikke hun blir syk, la barneminister Kjell Ingolf Ropstad.

Men akkurat den der går vi ikke på. Det er større sjanse for at noen av disse blir syke. De følger - forståelig nok - ikke de samme rådene som for eksempel barn og voksne som har hjemmekontor. Hvor mange mennesker møter Erna Solberg per dag? Mange flere enn barn som får lov å leke med 1 - 2 utpekte lekekamerater.

Om Erna Solberg blir syk, lovet hun i tilfelle å styre landet via Skype eller sette inn næringsminister Iselin Nybø i Venstre.

Erna Solberg virker ikke redd. Men hun vektla at det var lov å bli litt redd. Og hun sa flere ganger at det er mindre fare for at de yngre skal smittes eller bli syke.

– Men hun mener fireåringer, treåringer og nullåringer, sa hjemmekontorets lille hjelper da vi fulgte pressekonferansen sammen i dag.

Han er fem år. Og nå må vi ut og leke.

Publisert: 16.03.20 kl. 12:25

