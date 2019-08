IDEOLOGI? – Det er trist å se et styringsparti som Arbeiderpartiet sette ideologi foran barna, skriver innleggsforfatteren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Ja til velferdsmiks!

Jonas Gahr Støre taler med to tunger om private barnehager. Han har kopiert retorikken til Bjørnar Moxnes, men klarer ikke å svare på hva de konkret vil gjøre med politikk.

MATHILDE TYBRING-GJEDDE, stortingsrepresentant (H)

Dette bør bekymre alle oss som er mest opptatt av at våre barn og besteforeldre får gode tilbud.

I 2017 sa Jonas Gahr Støre at «Arbeiderpartiets politikk er ikke å nekte en barnehageeier å tjene penger på barnehagedriften. Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre mange nok barnehageplasser med høy kvalitet…» Arbeiderpartiet innså nettopp at en velferdsmiks førte til bedre barnehager og større valgfrihet for foreldre og barn.

Nå er tonen noe helt annet. Nå er visstnok Gahr Støre kun mot et profittforbud fordi SV og Rødt ikke går langt nok i deres kamp mot private aktører. I følge Støre kan nemlig private barnehager uansett «låne penger av seg selv til høy rente» eller «bruke intern husleie.» Men stopp en hal, kan de det? Svaret er nei. Det står svart på hvitt i barnehageloven § 14 at pengene skal komme barna i barnehagen til gode, og at det er forbudt å bruke offentlig tilskudd på en slik måte. Vet ikke Arbeiderpartiet dette?

Gahr Støre glemmer også å nevne at barnehageloven allerede stiller krav om antall ansatte og antall pedagoger. Han glemmer å nevne at private barnehager ikke får en krone mer i tilskudd enn de offentlige, og at 95 prosent av alle private barnehager har tariffavtaler med fagforeningene om lønn- og arbeidsvilkår. Han har også oversett at Faktisk.no nylig avslørte at det er ingen private barnehager i Oslo som har seter i skatteparadis. Sannheten er at én av tre private barnehager går med underskudd.

Så hva er det egentlig Arbeiderpartiet mener om private barnehager? Når Gahr Støre sier at kommersielle kjeder «ikke bør drive» barnehager, vil han forby barnehager som Læringsverkstedet og Espira? Hvor mange barnehager vil han at kommunen skal ta over? Vil han kutte enda mer i tilskuddet til barna i private barnehager? Vil han forby fortjeneste? Og har han et eneste bevis på at det blir bedre velferd av det?

Gir det mer velferd for ekteparet i Arbeiderpartistyrte-Oslo som står i barnehagekø til tross for at det finnes en ubrukt privat barnehage rett ved siden av leiligheten? Eller for 90 år gamle Gudmund, en krigshelt fra andre verdenskrig, som ikke lenger får velge hjemmetjenester selv i Arbeiderpartistyrte Tromsø?

Det norske velferdssamfunnet er bygget opp ved at små og store bedrifter har samarbeidet med det offentlige og løst viktige samfunnsoppgaver. Høyre er selvfølgelig for at pengene skal gå til å skape best mulig barnehager for barna våre. Men det får vi nettopp ved å ha et mangfold av aktører i barnehagesektoren, og stille strenge krav til antall ansatte, antall pedagoger, anstendig arbeids- og lønnsvilkår og at foreldre og barn er fornøyd. Jeg tror nemlig det finnes både gode og dårlige kommunale og private aktører. En velferdsmiks gjør det mulig for dem å lære av hverandre og strekke seg litt lenger – til det beste for folk. Jeg er ikke villig til å ofre dette samspillet for å hindre at noen private barnehager risikerer å tjene noe penger dersom de lykkes.

Barnehagesektoren har endret seg de siste 10 årene. Det har blitt en vridning mot større barnehagekonsern, og da må vi også oppdatere lovverket. Rett før sommeren foreslo derfor regjeringen en rekke endringer i barnehageloven, blant annet et forslag om å etablere et nasjonalt økonomisk tilsyn av alle private barnehager. På denne måten vil Høyre sikre at vi også i fremtiden har et mangfold av små og store barnehager med best mulig kvalitet.

Gode barnehager er viktigst for barna – og da bør det også være viktigst for oss. Det er trist å se et styringsparti som Arbeiderpartiet sette ideologi foran barna.

Publisert: 06.08.19 kl. 14:56