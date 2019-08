HYLLES: Mohammed Rafiq stoppet mannen som entret moskeen med våpen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Sammen mot frykten

Alle nordmenn skal føle seg trygge når de går inn i sine gudshus. Nå er muslimske nordmenn redde. De må få tryggheten tilbake.



Muslimske nordmenn har grunn til å føle frykt. Først ut fra hendelser ute i verden. Under massakren i moskeene i Christchurch, New Zealand, i mars i år, ble 50 mennesker drept, og minst 50 såret. I bønn, forsvarsløse, sårbare.

Så kom det hit. En mann gikk inn i moskeen i Bærum, bevæpnet. Politiet ser det som skjedde som et forsøk på en terrorhandling. Det ligger en mørk skygge over feiringen av eid denne helgen, avslutningen av fasten, en viktig muslimsk høytid.

Politiet må gjøre sitt for å sikre moskeene og bidra til å dempe frykten. Det er et akutt og nødvendig tiltak etter det som skjedde i Bærum. Men det er ikke det viktigste. Det er heller ikke det vanskeligste.

Hat mot muslimer

Det viktigste, og vanskeligste, er å sørge for at muslimske nordmenn ikke skal måtte gå rundt og være redde. Det handler blant annet om hvordan vi som fellesskap reagerer på det som har skjedd. De muslimske miljøene i Norge trenger ekstra støtte akkurat nå.

Det gjorde godt å se de mange nordmennene, av ulike slag, som søndag morgen slo ring rundt moskeer før muslimene gikk til bønn. De viste til fulle at dette er et angrep som angår oss alle, ikke bare dem som er direkte rammet.

Vi vet at det i enkelte miljøer finnes et hat mot muslimer. Vi ser det i den offentlige debatten, og vi hører historier om muslimske nordmenn som opplever fordommer og ubehagelige episoder. Hver og en av oss har et ansvar for å slå tilbake når vi møter slike holdninger – og handlinger.

Grunnleggende respekt

Og vi må se hverandre. På tvers av religion og bakgrunn. Vi kan gjerne diskutere og utfordre hverandre. Det er sunt, det kan gjøre oss klokere og bringe oss tettere sammen. Men da må det ligge en grunnleggende respekt i bunnen. Og ikke minst – en trygghet for at vi vil hverandre vel. Og at vi passer på hverandre.

Ingen nordmenn skal behøve å være redde når de går inn i sine gudshus, enten det er en kirke, en moské eller en synagoge. Vi har allerede sikkerhetsopplegg rundt jødenes synagoger. Denne gangen var det en moské som ble angrepet.

Det er et nederlag dersom vi ikke klarer å beskytte nordmenns religiøse liv uten våpen. Hvis vi ikke klarer å gi troende mennesker trygghet – i de rommene der de kommer for å finne fred.

