Der det er lett å se for seg at Støre ville kledd rollen bedre som statsminister enn som opposisjonsleder, er inntrykket av Vedum det klart motsatte, skriver VGs kommentator.

Puster Støre i nakken

Vedums popularitet er helt krise for Ap. Men det er ikke bare sunt for et Sp på anabole stereoider heller.

Tone Sofie Aglen Kommentator

For ett år siden var tanken på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister fremmed for andre enn helfrelste senterpartister. Nå viser VGs ferske måling at Vedum puster Ap-leder Jonas Gahr Støre i nakken. Der 44 prosent mener Støre vil være best egnet som statsminister dersom de rødgrønne vinner valget, svarer hele 35 prosent at de foretrekker Vedum.

For Ap er det et mareritt at dette i det hele tatt er et tema. Det sier mye om Sps formidable suksess og Aps problemer. Der Sp oser av selvtillit og anabole steroider, blir det meste til gråstein for den gamle ørnen i norsk politikk. Støres magre trøst er at han har best grep om de rødgrønne velgerne. Både blant SV, Rødt, MDG og Aps velgere er Støre klart mest populær. På borgerlig side er bildet langt mer broket. Høyrevelgerne er delt på midten i hvem de foretrekker. Som vanlig spriker det i sentrum: Venstrefolk foretrekker Støre, mens KrF-ere vil ha Vedum.

Men i ett parti har Sp-lederen en svært høy stjerne: Vedum er nesten like populær blant Frps velgere som hos sine egne. Det er ikke så rart at de liker den nye versjonen av Senterpartiet. Sp har ikke bare tatt mange av Frps tradisjonelle protestvelgere. De har også beveget seg politisk i retning Frps profil i motstand mot avgifter og i bestrebelsene på å bli bilens parti.

Aller minst populær er Vedum hos MDG-velgerne. Til og med blant Ap-velgerne har Sp-lederen høyere oppslutning. Det sier egentlig mye om de sterke underliggende konfliktene mellom de to grønne partiene på venstresiden. Sp har langt på vei blitt den fremste motpolen til MDG i mange klimasaker.

Selv om dette er en stor anerkjennelse av den jobben Vedum har gjort, er det ikke uproblematisk. Sp ligger kunstig høyt på målingene, og de satser mye på Vedums popularitet og formidable evne til å treffe en nerve i befolkningen. Ingen andre partier fronter partilederen sin like aktivt som det Sp gjør. Nestlederne er nesten usynlige. Samtidig har ikke Vedum utmerket seg med sin evne til å svare på spørsmål eller gi klare svar.

Der det er lett å se for seg at Støre ville kledd rollen bedre som statsminister enn som opposisjonsleder, er inntrykket av Vedum det klart motsatte.

Publisert: 04.12.19 kl. 07:55

