NATOS voksesmerter

Denne vinteren får NATO sitt medlemsland nummer 30. Har det gjort de andre medlemslandene tryggere, eller mer utrygge?

Det har vært et begivenhetsrikt år i den lille republikken Nord Makedonia. I fjor vinter kom de til enighet med seg selv og nabolandene om navn på sitt eget land, etter en 30 år lang disputt om opphavsretten.

Med navnet på plass kunne de underskrive intensjonsavtalen om fullt medlemskap med NATO, etter å ha ført forhandlinger om dette siden 2005. På toppmøtet i London før jul fikk de en plass rundt bordet med de andre medlemslandene, til tross for at Spania, på grunn av indre politiske problemer, ennå ikke har ratifisert avtalen.

Og i løpet av denne vinteren skal landet bli et fullverdig medlem. Nord-Makedonia blir alliansens medlem nummer 30. Det er et fint og rundt tall. Det er også en seier for NATO at et område av Europa som for drøyt tyve år siden var herjet av krig og konflikt helt inntil slutten av nittitallet, nå kan tas opp som medlem av alliansen.

Opprinnelig var det tolv medlemsland da alliansen ble stiftet i 1949. I løpet av de førti neste årene kom fire til, Hellas og Tyrkia i 1952, Tyskland i 55, ingen i løpet av 60 og 1970-tallet, og så Spania i 1982.

Men så falt Muren i 1989, og i løpet av de siste 20 årene har NATO nesten doblet antall medlemsland i tillegg til drøyt tyve nye samarbeidsstater.

Utvidelsen startet i den geopolitiske euforien som oppsto etter Sovjetunionens fall. Parolen var at ingen demokratiske europeiske stater som søkte medlemskap, skulle avvises i døren. Russland lå med brukket rygg, og måtte bare la det skje.

Var NATOs ekspansjon et brudd med løfter ledelsen i alliansen hadde gitt Russland? Spørsmålet er et evig tilbakevendende stridstema mellom øst og vest. Men en ting er sikkert; Russland opplever det slik og argumenterer som om NATO brøt løftet sitt.

Dette argumentet er blitt en etablert del av russisk utenrikspolitikk etter Putins berømte tale på sikkerhetskonferansen i München i 2007, hvor han langet ut mot vestmaktene, og anklaget dem for løftebrudd.

«Vi har rett til å spørre: mot hvem er denne ([NATO) utvidelsen ment? Og hva skjedde med forsikringene våre vestlige partnere ga etter oppløsningen av Warszawapakten?»

Talen signaliserte begynnelsen på oppgraderingen og opprustningen av det russiske forsvaret som gjør at de tretten år senere utgjør en betydelig militærmakt og en potensiell sikkerhetstrussel mot sine naboland.

I 2014 demonstrerte Putin at kapasiteten kunne brukes til mer en avskrekking, da Russland annekterte Krim.

«De (NATO) har løyet for oss mange ganger, tatt beslutninger bak vår rygg, presentert oss for et fait accompli. Dette skjedde med Natos utvidelse mot øst, så vel som utplasseringen av militær infrastruktur ved våre grenser».

Det var en utvetydig advarsel. NATO har allerede gått over grensen til russiske interesseområder. Trå oss ikke nærmere nå.

Inntil 2008, da Russland angrep Georgia, var det drømmen om et NATO hvor alle frie stater var velkomne som medlemmer, fortsatt høyst levende blant militærpolitiske strateger i Europa. Etter 2014 håper de fleste forsvarspolitikere i NATO at Georgia og Ukraina ikke skal teste alliansens åpne armer-politikk ved å søke om medlemskap.

Og bekymringen skyldes ikke bare Putin. Etter at Trump ble valgt til president i 2016, og etter at flere medlemsland har vært hjemsøkt av politiske isolasjonist-bølger, har mange begynt å frykte hvor dypt den solidariske «en for alle/alle for en»-tanken egentlig stikker.

En undersøkelse gjennomført av YouGov i fjor, viser at i flere land er det et mindretall av befolkningen som er villig til å gå i krigen for utvalgte andre medlemsstater. Tyrkia ligger for eksempel dårlig an om du spør innbyggerne i England, Frankrike eller Tyskland. Og i Tyskland er det til og med et flertall som er skeptiske til å forsvare USA.

Så hvor mange i Nord-Makedonia vil være villig til å risikere sine soldater i en krig med Russland i Finnmark? Og vil vi være villige til å sende norske soldater til Nord-Makedonia om de ble utsatt for et omfattende cyberangrep?

En slik gjensidig forsvarspakt blir vanskeligere å overholde for hvert nye medlem av pakten. Og dette er en bekymring som går dypt inn i NATOs hovedkvarter i Brussel.

Publisert: 29.01.20 kl. 16:13

