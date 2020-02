Foto: Roar Hagen

Høyesterett avsa før helgen to viktige avgjørelser som vedrører ytringsfrihetens kår i årene som kommer. Dommene har fått tittelen «Hatefulle ytringer på Facebook 1» og «Hatefulle ytringer på Facebook 2».

Den første omhandler samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali som ble kalt «Fandens svarte avkom» og bedt om å reise «tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk», av en kvinne i Facebookgruppa «Vi som støtter Sylvi Listhaug». Den andre dømte ytringen ble fremsatt i i gruppen «Fedrelandet viktigst» hvor en mann skrev at «Det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!!».

For kvinnens vedkommende ble dommen fra lagmannsretten opprettholdt, men straffen på ubetinget fengsel ble redusert til en noe kortere betinget dom, pluss bot. Mannen hadde ikke anket straffeutmålingen, men selve lovanvendelsen, som ble opprettholdt av Høyesterett.

Landets høyeste domstol har dermed gått opp noen vesentlige grenseganger for det offentlige ordskiftet. For det første slås det fast at postulater i sosiale medier er like mye offentlige ytringer som de ville vært om de ble skrevet i avisen, fremført i kringkasting eller fremsatt i forsamlinger. Dette gjelder like mye om fora er en såkalt «lukket gruppe» på f.eks. Facebook.

Dessuten skiller domstolen mellom legitim religionskritikk og krenkende angrep på grupper eller enkeltmennesker. Det vil si at det er langt større toleranse for hva man kan si om en religion og en trosretning, enn man kan si om gruppene eller enkeltpersonene som følger den.

I sum betyr dette enkelt sagt at det gjelder de samme begrensninger i ytringsfriheten på Internett, som det gjør i resten av samfunnet. Man kan ikke regne med at det man ytrer her kommer inn under en definisjon av private samtaler. Vi tror denne grenseoppgangen mellom hva som tilhører det offentlige ordskiftet og hva som bryter med – og alltid har brutt – med norsk lov, dessverre er nødvendig. Loven forandrer seg ikke, selv om teknologien utvider ytringsmulighetene.

Publisert: 02.02.20 kl. 06:20

