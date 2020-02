Foto: Roar Hagen

Sjarmoffensiv i fergeopprørets rike

MOLDE og AUKRA (VG) Nå skal distriktene bli både sett og hørt. Først ut på regjeringens liste over opprør som skal slås ned, er fergeopprøret.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Alle var enig om at det hadde vært en fin d…. dialog. Omtrent slik lød det da samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og regjeringens nye distriktsombud, Linda Hofstad Helleland (H), besøkte fergefylket Møre og Romsdal allerede i første uke på jobb.

Om innholdet i politikken blir en annen, gjenstår å se, men det er åpenbart at innpakningen er en annen. Det var slett ikke noe pusing med fergeopprørerne fra tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale og Erna Solberg. De lempet uten videre dikkedarer ansvaret for de galopperende fergeprisene over på fylkeskommunene.

Fra dagens duo var det en helt annen tone. Nå er det store ører, tonnevis av forståelse, dialog og framsnakking som gjelder. Det er jo her verdiene skapes, sa distriktsminister Helleland begeistret. For anledningen i strikkegenser og fornuftig fottøy. Også talepunktene var nye, selv om de minnet om noe vi har hørt endel i det siste.

Helleland: Vi skal lytte til dere som har «skoan» på.

Hareide: For en samferdselspolitiker er det å komme til Møre og Romsdal som for en KrF-leder å komme til Jerusalem.

Helleland: Det gjør inntrykk å møte dere som bor her ute i havgapet. Det er noe annet å sitte i Oslo.

Hareide: Dere har betalt bompenger siden før ordet bompenger eksisterte. Og dere har aldri klaget.

Helleland: Så vakkert det er her!

Ferga de besøkte hadde rasjonalisert vekk salget av sveler, men distriktsministeren drar ikke til Møre og Romsdal uten. Så det ble disket opp med både kaffe og sveler til ære for gjestene. Og fotografene.

Knut Arild Hareide og Linda Hofstad Helleland spiste sveler da de møtte fergeopprørerne i Møre og Romsdal. Foto: Mattis Sandblad

Tre skritt bak statsrådene gikk en liten armé av lokale partitopper med Høyres Helge Orten og Moldes myndige ordfører Torgeir Dahl i spissen. - Vi er ikke «sutreunger» som bare klager. Vi stoler på at dere reduserer fergeprisene. Og fikser fastlandsforbindelse, sa ordføreren.

- Vi må finne løsninger i fellesskap, det nytter ikke med politisk pingpong, var Ortens noe mer diplomatiske oppsummering. Han holdt på å si «dialog», men tok seg i det. Ordet var allerede oppbrukt den dagen.

Men dialogen mellom politikerne har så langt vært forutsigbar. Så langt har håndteringen av fergeopprøret vært et lærestykke i ansvarsfraskrivelse og svarteperspill. Fylkene, som stort sett er styrt av de rødgrønne, skylder på regjeringen, mens regjeringen skylder på fylkene.

Men, og nær sagt som vanlig, er saken mer kompleks. For det er ikke én årsak til fergeopprøret. Selvsagt kan fylkeskommunene prioritere pengebruken sin hardere. Men fergedrift på dagens ambisjonsnivå er åpenbart underfinansiert. Selv om det er gode støtteordninger fra Enova, er det neppe sendt med nok penger til å oppfylle kravet om miljøvennlige ferger.

Samtidig har fylkene benyttet anledningen til å investere stort i nye ferger, med økt kapasitet. Her har elektrifiseringen blitt en kjærkommen syndebukk. I Nordland har politikerne økt billettprisene betydelig uten å med rette kunne skylde på det grønne skiftet. Innføringen av Autopass har gitt bilavhengige pendlere en stor smell. Det er også grunn til å spørre om det ikke er en idé med makspriser eller standardiserte takster på fergene, slik det var før fylkene overtok driften. Her har Senterpartiet forslag det kan være verdt å se nærmere på.

Selv om fergeopprørerne egentlig er sinte, ble statsrådene godt mottatt. De fikk til og med gaver. - Også jeg som er så glad i sild, jublet distriktsministeren over en pakke Juviksild fra Aukra. Forøvrig Norges rikeste kommune.

Men neste gang distriktsministeren med følge skal besøke fergeopprørerne, holder det ikke med fine ord. Det er en grense for hvor lenge det går med forståelse og entusiasme. Da er det politikerne som må levere gavene.

Publisert: 05.02.20 kl. 19:24

