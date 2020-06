VENDEPUNKT? – Jeg håper at USA beveger seg i en annen retning etter drapet på George Floyd, skriver Venstre-leder Trine Skei Grande. Den kjente pastoren Al Sharpton deltok under den gripende minneseremonien for George Floyd i Minneapolis. Foto: NICHOLAS PFOSI / X07043

Politidrapet som vekket verden

Drapet på George Floyd har skapt reaksjoner over hele verden, også i Norge. Det viser at menneskeverdet er noe universelt, ikke noe som stoppes ved landegrensen. Mange stiller seg berettigede spørsmål om rasisme også her i landet.

TRINE SKEI GRANDE, partileder, Venstre

Drapet på George Floyd har opprørt hele verden. Floyd ble drept av en politimann for angivelig å ha forfalsket en sjekk. Politiet sa at han fysisk motsatte seg arrest, men overvåkningsbilder tyder ikke på det. Floyd sa flere ganger at han ikke fikk puste, mens politimannen presset kneet mot nakken hans. George Floyd døde på et fortau den dagen, drept av menneskene som er ansatt for å beskytte ham.

Det er ikke første gangen en svart mann blir drept på en kornete mobilvideo, men reaksjonene denne gangen er annerledes, et globalt, kollektivt raseri. Det raseriet og engasjementet trengs for å endre de politiske betingelsene og systemet som førte til Floyds død.

Trine Skei Grande. Foto: Trond Solberg

Kløften mellom svarte og hvite er fremdeles stor i USA. Det gjelder fattigdom, tilgang til utdanning eller i justissystemet. Rasisme har dype røtter i USA. Volden mot ubevæpnede svarte menn er en historie vi kjenner fra før. Fra politiets brutale angrep på Rodney King i Los Angeles i 1991, men også angrepet på Marquette Frye i 1965. Begge angrep førte til opptøyer, men ingen grunnleggende samfunnsendring. Derfor ble Floyd nok et offer for et system som ikke fungerer. Teknologi gjør at en hel verden ser fallitten og kjenner på raseriet. Synet av politimannens nonchalante brutalitet har forent det store flertallet i USA og verden.

Det gir meg håp i denne dystre stunden. Forandring skjer gjennom mobilisering. Folk blir forbanna og krever endringer. Men det må føre til politisk mobilisering og demokratisk endring. De som i dag går på gaten kan avgjøre valget i USA til høsten. I 2016 hadde afroamerikanerne sitt laveste valgdeltakelsesresultat på tjue år. Det kan endre seg. Det Hvite Hus har ikke bidratt til å skape samhold. I stedet har Trump brukt tåregass og gummikuler mot fredelige demonstranter. De som nå står i veien for forandring er de som vil misbruke demonstrasjonene for egen vinning. Polarisering og lovløshet bidrar bare til å undergrave det store folkehavet av fredelige demonstranter.

Sentrum i amerikansk politikk er svekket. Politiske endringer av valgdistrikt og forsøk på å holde minoriteter utenfor valglokalet har bidratt til mer polarisering. Det gir større avmakt. Debatten om brevstemmer er nå på gang igjen, midt under koronapandemien. Jeg håper det offentlige engasjementet vi ser på gatene vil føre til endringer. Det må bli enklere å stemme og det må bli færre «trygge» republikanske og demokratiske valgdistrikt der man bare vinner på å snakke til egen base.

Til tross for Trumps handlinger og uttalelser maner stemmer på begge sider av politikken maner til ro og samhold. I Minnesota fordømmer både republikanske og demokratiske medlemmer av Representantenes hus drapet og krever endringer i Minneapolis. Det finnes mange som sier at nok er nok.

Drapet på George Floyd har også skapt reaksjoner i Norge. Det viser at menneskeverdet er noe universelt, ikke noe som stoppes ved landegrensen. Mange stiller seg berettigede spørsmål om rasisme i Norge. At rasisme også er en utfordring i vårt samfunn er åpenbart. Som 19-årige Hanan Ali påpeker i Aftenposten: «Rasisme i Norge er når moren med hijab blir skjelt ut på T-banen». Vi har et ansvar for å bekjempe rasisme. Som borgere, som folkevalgte.

I USA går store samfunnslag nå til gatene for å demonstrere. De kjenner avmakt mot et system som ikke har håndtert et stort samfunnsproblem over flere tiår. Slik er det heldigvis ikke i Norge. Vi har våre utfordringer, men vi jobber sammen for å løse dem. I 2006 pågrep Trondheimspolitiet Eugene Ejike Obiora. Politimannen tok halsgrep på Obiora som døde kort tid etter pågripelsen. Den saken endret måten politiet håndterte pågripelser i Norge. Politiet sluttet med halsgrep.

Ingen demokratier er statiske. Jeg håper at USA beveger seg i en annen retning etter drapet på George Floyd. Drapet har vist kløften mellom hvit og svart i USA. Samtidig har den skapt samhold på tvers av landegrenser.

Hvis det er disse som får være med å definere Amerikas framtid er jeg full av håp. Vi trenger et forent Amerika som jobber sammen med oss for frihet i verden.

