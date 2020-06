Leder

Skjønnmalende om Kina

Verdens helseorganisasjons Kina-skryt ble nyttig da det autoritære regimet skrev om corona-historien.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Kina har fremstilt seg selv som et mønsterland for håndtering av corona. I statseid presse, på sosiale medier og i reklame, har vi sett hvitkledd helsepersonell som på rad og rekke drar av seg munnbindet med et budskapet om at de sto han av.

Særlig utlendinger som har sagt noe fint om Kina, er vektlagt i propagandaen, viser en gjennomgang New York Times har gjort.

Og Verdens helseorganisasjon var hjelpsomme slik. De skrøt av Kinas raske respons, takket landet for å dele informasjon og til og med for transparens.

Men dokumenter AP har fått tak i, avslører at man internt så motsatt på det. Ifølge AP var det frustrasjon over at Kina ventet i en hel uke med å dele kartleggingen av viruset. Og at det gikk minst to uker før WHO fikk detaljert data om pasienter og smittetilfeller.

Ifølge AP skrøt de likevel offentlig, i håp om å kunne smigre kineserne til å dele mer informasjon.

Det fremstår likevel som pussig at WHO dro til Wuhan og laget en nesegrus rapport i februar. På det tidspunktet var informasjonen de kunne gi om smitteveier, dødelighet og symptomer, svært viktig. Men til helsefaglig rapport å være, var den også oppsiktsvekkende idealiserende. Det gir grunn til å spørre om kineserne viste frem alt de burde.

Det sto i alle fall ikke noe der om hvor godt Taiwan hadde møtt viruset. At kinesiske helsearbeidere var truet til stillhet, var heller ikke nevnt.

I ettertid er det kommet frem at hundrevis av lokale kommunisttopper ble sparket i Wuhan. Særlig vellykket var altså ikke den kinesiske håndteringen. Vi vet nå at kinesiske helsefolk mistenkte smitte mellom mennesker, men holdt tett om det.

Likevel har kineserne lykkes ganske godt med å skrive om historien med fortellinger om supersykehus reist på få dager, storsinnet bistand til utlandet, en kjapp lock down og kontroll på viruset.

Men om alle hadde fått vite det kinesiske myndigheter visste eller fryktet i januar, kunne vi stått i en mye bedre situasjon nå.

At WHO har vært med på å støtte opp under Kinas fortelling, styrker ikke tiltroen til organisasjonen.

Det er synd. For vi trenger WHO for å komme oss gjennom dette. Det kloke er ikke å kutte i organisasjonens overføringer, men å øke dem. Så slipper de kanskje å drive med ynkelig smisking for autoritære regimer.

