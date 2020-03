BEKYMRET: – Jeg fikk ikke sove i natt. Jeg ble liggende våken og tenke på deg som ikke fikk et fullverdig stell før natten. Jeg tenkte på deg som bare trengte å snakke, skriver Marte Nerby Aunmo. Foto: Privat

Sykepleier: – Kjære pasient. Det er travelt på vakt i kveld.

Kjære pasient, jeg skulle ønske jeg så deg. Eller vent nå litt ... jeg gjør jo det. Jeg har bare ikke tid til deg. Og det beklager jeg.

MARTE NERBY AUNMO (23), sykepleier

Du vinker meg til side i korridoren. Jeg forteller at jeg har flere gjøremål jeg må prioritere, og at jeg vil komme tilbake til deg så fort jeg har tid. Du venter tålmodig.

Jeg springer rundt i korridoren. Du ser det, og prøver på ny å få kontakt med meg. Du får det samme svaret, og du venter – fremdeles – tålmodig. Det er flere pasienter som trenger meg – samtidig. Pasienter som trenger meg mer enn deg. Som er sykere enn deg. Dette vet ikke du. Men jeg må prioritere.

Jeg har også gjøremål jeg ikke kommer i gang med. Jeg er på etterskudd og må skynde meg. Jeg har medisiner til minst ti pasienter: Antibiotika intravenøst, tabletter, øyedråper, inhalasjoner, A og B- preparater, plaster og injeksjoner.

Den ene pasienten min – la oss kalle ham herr Trønnes – har nasogastrisk sonde, så tablettene må̊ knuses. Jeg leser av hver og én medisinkurve. Men hva står det her? Håndskriften til den nye legen en ny for meg ...

Klokken er 20:17. Fru Pedersen, som vi kan kalle henne, har 590 ml i blæra og får ikke tømt seg. Hun trenger kateter. Hvis ikke, overstrekkes blæremuskulaturen. Herr Nordmann dro ut kateteret sitt. Han trenger også hjelp. En kollega kommer bort til meg og forteller at Fru Gundersen har brystsmerter samtidig som en intensivsykepleier ringer og forteller at Fru Salamonsen går i ventrikkeltachykardi. Det er også min tur til å gå visitt med legen. Nå koker det her. Og jeg er alene fordi alle andre er opptatt.

Du som sitter i korridoren; Herr Paulsen. Jeg vet at du har spurt etter meg fem ganger allerede, at du fremdeles venter du tålmodig på meg og håper at jeg snart skal komme. Du vil jo bare snakke litt. Ha litt menneskelig kontakt. Det må kjennes utrygt å være på sykehus for å bli frisk, men ikke føle seg sett.

Jeg drar hjem fra vakt. Sliten. Det ble en halv time overtid i dag også. Jeg er hjemme klokken 23:30. Jeg må «kaste i meg» noe mat før jeg legger meg.

Vekkerklokka ringer klokken 06:00, og jeg er på jobb klokken 07:00. Presis. Jeg fikk ikke sove godt i natt. Jeg ble liggende våken og tenke på deg som ikke fikk et fullverdig stell før natten. Jeg tenkte på deg som bare trengte å snakke. Og jeg tenkte på deg som ikke fikk varmeputa du ba om klokken 21:00.

Men jeg er her. Jeg er her på en ny dagvakt. Klar som «et egg». Klar til å repetere de samme oppgavene. Bare med underskudd på søvn. Håper jeg ikke gjør noe feil med medisinene. Nervøsiteten pirrer i kroppen. Jeg får i meg litt kaffe. Det gjør nok susen.

Kjære pasient, jeg skulle ønske jeg så deg. Eller vent nå litt ... jeg gjør jo det. Jeg har bare ikke tid til deg. Og det beklager jeg.

Innlegget stod først på trykk i Sykepleien.no. Pasient-historiene er anonymiserte, og brukt som eksempler.

Publisert: 01.03.20 kl. 14:34

