SVARER SKARTVEIT: Freddy André Øvstegård og Thee-Yezen Al-Obaide.

Tid for handling mot hat og diskriminering, ikke begrepsforvirring

Hanne Skartveit kritiserer oss for begrepsbruken når vi tar til orde for en handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet.

Freddy André Øvstegård, Stortingsrepresentant for SV

Thee-Yezen Al-Obaide, Talsperson for Salam-organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn og SV-medlem

Krangling om begreper er dårlig bruk av tid og krefter når folk blir angrepet for sin tro. Kan vi ikke komme oss videre og heller diskutere hva slags handling vi trenger mot hat og diskriminering?

Hele Skartveits kommentar er nok en avsporing fra det vi burde prate om: hvordan vi kan hindre mer høyreekstrem vold mot norske muslimer. Forslaget vårt har begge begreper i tittelen nettopp fordi vi vil komme oss videre etter mye diskusjon om begrepene blant oss som har jobba med dette lenge.

Så må vi slå fast det selvfølgelige: En handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet handler på ingen måte om å motsette seg religionskritikk.

Hvis Skartveit hadde lest hva vi faktisk foreslår så ville hun ha sett at vårt forslag ikke er i nærheten av å handle om det. Tvert imot så står det at planen blant annet må inkludere kartlegging av hatefulle holdninger og forebygging gjennom dialogprosjekter.

Poenget med å si både islamofobi og muslimfiendtlighet, som vi gjør i vårt forslag, er å beskrive all diskriminering av muslimer. Både hatprat og vold, som forbindes med begrepet muslimhat, og den mer «hverdagslige» diskrimineringen vi finner for eksempel i boligmarkedet, arbeidslivet og på skolen.

Sistnevnte beskrives bedre som en del av helheten med begrepet islamofobi. Blant annet derfor brukes dette begrepet internasjonalt i forskningen på feltet.

Tiden er inne for handling mot hat og diskriminering, ikke for norsk begrepsforvirring.

Publisert: 20.08.19 kl. 13:15